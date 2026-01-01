  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تقييم إسرائيلي يحذر .. حماس تستعيد نفوذها الإداري والاقتصادي في غزة

الخميس 13 أغسطس 2026 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقييم إسرائيلي يحذر .. حماس تستعيد نفوذها الإداري والاقتصادي في غزة



القدس المحتلة / سما /
حذّرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية القيادة السياسية من أن حركة حماس أعادت ترسيخ حضورها في قطاع غزة، مستفيدة من فترة وقف إطلاق النار، مؤكدة أن الحركة نجحت في استعادة جزء كبير من منظومة الحكم والإدارة داخل الخط الأصفر.

وبحسب التقييم الأمني الذي نشرته القناة 12 العبرية، فقد عادت معظم الوزارات الحكومية إلى نشاطها الكامل، إذ استأنفت 15 وزارة من أصل 17 عملها بشكل كامل، كما عادت 14 بلدية من أصل 25 تديرها حماس إلى العمل بشكل طبيعي، بينما بقيت البلديات الواقعة خارج الخط الأصفر خارج نطاق الاستئناف.

وتشير التقييمات الأمنية إلى أن الحركة تعمل على تعزيز قبضتها على المنظمات المدنية والاقتصاد المحلي، عبر فرض آليات تحكم واسعة تشمل الضرائب المباشرة، مثل تسجيل الشاحنات وفحصها، وفرض رسوم تتراوح بين 15% و30% على التجار، والتحكم في الأسواق وإلزام التجار ببيع السلع ذات المعروض المحدود بأسعار محددة، بما يمنح الحركة هامش ربح ثابتًا.

بالإضافة إلى أنشطة التهريب، لتلبية الاحتياجات العسكرية للجناح العسكري للحركة أو إدخال بضائع محظورة، وفرض الرسوم التجارية من خلال تحصيل إيجارات الأسواق، وتجديد تراخيص العمل، وتشغيل الأكشاك.

وخلال الأيام الماضية، وضعت المؤسسة الأمنية سلسلة من الوثائق على طاولة المستوى السياسي، توضح فيها أن حماس نجحت في إعادة بناء منظومة الحكم داخل القطاع تحت مظلة وقف إطلاق النار. وجاء في التقييم: «استعادة السيطرة على النظام العام وتعزيز قدرات الحكم يمنحان حماس فرصة لترسيخ مكانتها أمام الجمهور وتثبيت نفوذها البلدي عبر تقوية الأذرع المدنية التابعة لها».

وقال مسؤولون كبار في المؤسسة الدفاعية إن الحركة تمارس خداعًا منظمًا؛ فهي تُظهر تعاونًا بهدف التفكك، بينما تعمل فعليًا على إعادة ترتيب صفوفها وتثبيت حضورها في مختلف التشكيلات. وأضافوا: «هناك حاجة إلى تحول سياسي يقود إلى تغيير عملي، لأن الوضع الحالي يمنح طرفًا واحدًا فقط مكاسب واضحة».
 

الأكثر قراءة اليوم

ميلادينوف يفجر مفاجأة: اتفاق غزة بين حماس ومجلس السلام فقط.. وإسرائيل غير ملزمة بتقديم تنازلات حالياً

رسالة نارية من بوتين: مصادرة سفننا تعني مواجهة مفتوحة في البحار

بدران: حماس تستعد لخوض الانتخابات ضمن أوسع تحالف وطني وتتمسك باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

استطلاع فلسطيني: تراجع شعبية حماس وصعود البرغوثي وتنامي التأييد للمفاوضات

ليبرمان : 50 من نخبة حماس تدربوا على اجتياح مستوطنة مؤخرًا والجيش لم يهاجم

مجلس السلام : آلية جديدة لـ"مراقبة الخروقات" في غزة ولا اتفاق مالي مع حماس ..

رسالة ألمانية صارمة: انتقاد إسرائيل قد يكلف ثمناً باهظاً

الأخبار الرئيسية

تحذيرات أمنية إسرائيلية : الضفة برميل بارود قد ينفجر في أي لحظة

هاكابي: تصرفات المستوطنين الارهابيين في قصرة "مقززة" ولا يمكن تبريرها بأي شكل

IMG_6113

الاحتلال يخرق هدنة الـ14 يوماً.. إصابات في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة

ليبرمان : 50 من نخبة حماس تدربوا على اجتياح مستوطنة مؤخرًا والجيش لم يهاجم

IMG_6109

طهران تتحدى رواية ترامب: 75% من ترسانة الصواريخ والمسيّرات ما زالت جاهزة.. وإيران تلوّح بحرب استنزاف طويلة