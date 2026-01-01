الاحتلال يواصل خروقاته بغزة : قصف وإطلاق نار واستهداف للنازحين

غزة / سما /

واصلت القوات الإسرائيلية، الخميس، خروقاتها لاتفاق الهدنة في قطاع غزة، عبر إطلاق النار والقصف المدفعي وتفجير منازل واستهداف مراكز إيواء وخيام للنازحين، ما أسفر عن إصابة عدد من النازحين.

وتستمر هذه الخروقات لليوم الـ308 منذ توقيع اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بمدينة شرم الشيخ المصرية، برعاية عربية وأميركية.

وأفادت مصادر محلية بأن الآليات العسكرية الإسرائيلية أطلقت نيرانها بكثافة بالتزامن مع قصف مدفعي في محيط مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، فيما استهدفت المدفعية المناطق الشمالية من مخيم البريج وسط غزة، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء المناطق الجنوبية.

وتأتي هذه التطورات رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 31 تموز/يوليو الماضي، التوصل إلى "اتفاق جديد" للانتقال إلى المرحلة الثانية من "خارطة الطريق".

ويتزامن التصعيد مع استمرار الاستهداف الإسرائيلي لمناطق متفرقة من القطاع، وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية وتصاعد المخاطر التي تهدد المدنيين والنازحين.

أكد الممثل الأعلى لـ"مجلس السلام"، نيكولاي ملادينوف، أن خريطة الطريق الخاصة بغزة لا تزال سارية، وأن المفاوضات مع إسرائيل متواصلة، مشددا على أن أي التزامات مطلوبة منها ستُربط بخطوات يتم التحقق من تنفيذها ميدانيا. كما أعلن بدء عمل آلية لمراقبة خروقات وقف إطلاق النار والتعامل معها.

وفي المقابل، أفادت مصادر فلسطينية بأن الوسطاء أبلغوا حركة حماس أن تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن رفض الانتقال إلى المرحلة الثانية لا تعكس مسار الاتفاق، مؤكدة أن التفاهمات وخريطة الطريق لا تزال قائمة وأن العمل جار لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.