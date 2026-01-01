بعد 21 عامًا ... الاحتلال يعيد إقامة مستوطنة "غَنيم" شرق جنين

رام الله / سما /

بدأت إسرائيل، اليوم الخميس، إعادة توطين مستوطنة "غَنيم" المخلاة شرق جنين، بعد 21 عامًا على إخلائها ضمن خطة "فك الارتباط" عام 2005، مع انتقال 30 عائلة استيطانية للإقامة فيها بصورة دائمة، في خطوة تأتي ضمن مشروع أوسع لإعادة الاستيطان في شمال الضفة الغربية، بالتوازي مع هدم مبانٍ فلسطينية وشق طرق لربط المستوطنات والبؤر الجديدة.

وبحسب إعلان للمجلس الإقليمي الاستيطاني "السامرة"، انتقلت العائلات صباح الخميس إلى الموقع، فيما يُنتظر أن يُفتتح الأحد فرع للمدرسة الدينية التابعة لمؤسسات "بني دافيد" التي تتخذ من مستوطنة "عيلي" مقرا لها، وذلك ضمن إعادة إنشاء "غَنيم" بالتعاون بين المجلس الاستيطاني وحركة "أمانا" ووزارة الاستيطان و"دائرة الاستيطان".

وكانت "غَنيم"، إلى جانب "كَديم" و"حومش" و"سا-نور"، المستوطنات الأربع التي أخلتها إسرائيل في شمال الضفة الغربية عام 2005، بالتزامن مع إخلاء مستوطناتها في قطاع غزة.

وتأتي إعادة المستوطنة بعد نحو عام من قرار إسرائيلي سمح بالعودة إليها، ضمن مسار يقوده وزير المالية والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن يسرائيل كاتس، لإعادة الاستيطان في المناطق التي أُخليت.

وقال سموتريتش إن إسرائيل تعمل خلال الصيف الجاري على إقامة 11 مستوطنة جديدة والشروع فعليًا في توطينها شمالي الضفة، مضيفًا: "كانت هناك أربع، وستصبح 18 مستوطنة، بينها 11 بصورة فورية تشمل حومش وسا-نور وغَنيم وكَديم، وما زال المزيد قادمًا".

وربط سموتريتش إعادة الاستيطان بمشروعه السياسي لمنع قيام دولة فلسطينية، وقال: "نحن نعزز الحزام الأمني، ونقتل فكرة الدولة الفلسطينية، ونوضح أن أرض إسرائيل لنا إلى أبد الآبدين".