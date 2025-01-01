  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

كرة القدم المحلية

خبر : شباب الخليل وأكاديمية الشبان يتأهلان إلى النهائي

الخميس 13 أغسطس 2026 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شباب الخليل وأكاديمية الشبان يتأهلان إلى النهائي



وكالات /سما/

الخليل/سما- تأهل فريقا شباب الخليل وأكاديمية الشبان الدولية إلى المباراة النهائية لبطولة خليل الرحمن التنشيطية، بعد انتصارين حاسمين في مباراتي نصف النهائي، اللتين أقيمتا على استاد الحسين بن علي بمدينة الخليل.

فرض فريق شباب الخليل سيطرته الكاملة في الشوط الثاني من لقائه أمام أهلي الخليل، حيث تعادل الفريقان سلبياً في الشوط الأول، قبل أن يفتتح محمد البطش التسجيل. أضاف يحيى أبو فارة الهدف الثاني، ثم سجل حسن داود هدفين متتاليين لختم الفوز برباعية نظيفة.

في المباراة الأخرى، تغلبت أكاديمية الشبان الدولية التابعة لجمعية الشبان المسلمين على فريق شباب الظاهرية بثلاثة أهداف مقابل واحد. سجل باسل السلايمة وعطايا صلاح وخيري عابدين أهداف الأكاديمية، فيما أحرز إبراهيم أبو علان الهدف الوحيد لشباب الظاهرية. تمكن الفريقان من تسجيل جميع أهدافهما خلال الشوط الأول.

منحت اللجنة المنظمة جوائز أفضل لاعب لكل مباراة، حيث فاز بسام شديد من شباب الخليل بالجائزة في اللقاء الأول، وحصل إبراهيم أبو علان من شباب الظاهرية عليها في المباراة الثانية.

حددت اللجنة المنظمة 21 آب/أغسطس موعداً لإقامة المباراة النهائية على ملعب استاد الحسين بن علي بالخليل، لتجمع بين شباب الخليل وأكاديمية الشبان الدولية في مواجهة حاسمة.

#كرة القدم #الخليل #بطولة خليل الرحمن

الأكثر قراءة اليوم

ميلادينوف يفجر مفاجأة: اتفاق غزة بين حماس ومجلس السلام فقط.. وإسرائيل غير ملزمة بتقديم تنازلات حالياً

رسالة نارية من بوتين: مصادرة سفننا تعني مواجهة مفتوحة في البحار

رداً على استبعاد الوكالة من اجتماعات لجنة غزة مع الامم المتحدة ..شئون اللاجئين بالمنظمة: الأونروا ركيزة أساسية للعمل الإنساني وإعادة الإعمار

استطلاع فلسطيني: تراجع شعبية حماس وصعود البرغوثي وتنامي التأييد للمفاوضات

مجلس السلام : آلية جديدة لـ"مراقبة الخروقات" في غزة ولا اتفاق مالي مع حماس ..

رسالة ألمانية صارمة: انتقاد إسرائيل قد يكلف ثمناً باهظاً

الحاخام يتسحاق يوسف: لا تصوتوا لحزب شاس في الانتخابات ويجب الإطاحة بالكتلة اليمينية

الأخبار الرئيسية

تحذيرات أمنية إسرائيلية : الضفة برميل بارود قد ينفجر في أي لحظة

هاكابي: تصرفات المستوطنين الارهابيين في قصرة "مقززة" ولا يمكن تبريرها بأي شكل

IMG_6113

الاحتلال يخرق هدنة الـ14 يوماً.. إصابات في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة

ليبرمان : 50 من نخبة حماس تدربوا على اجتياح مستوطنة مؤخرًا والجيش لم يهاجم

IMG_6109

طهران تتحدى رواية ترامب: 75% من ترسانة الصواريخ والمسيّرات ما زالت جاهزة.. وإيران تلوّح بحرب استنزاف طويلة