شباب الخليل وأكاديمية الشبان يتأهلان إلى النهائي

وكالات /سما/

الخليل/سما- تأهل فريقا شباب الخليل وأكاديمية الشبان الدولية إلى المباراة النهائية لبطولة خليل الرحمن التنشيطية، بعد انتصارين حاسمين في مباراتي نصف النهائي، اللتين أقيمتا على استاد الحسين بن علي بمدينة الخليل.

فرض فريق شباب الخليل سيطرته الكاملة في الشوط الثاني من لقائه أمام أهلي الخليل، حيث تعادل الفريقان سلبياً في الشوط الأول، قبل أن يفتتح محمد البطش التسجيل. أضاف يحيى أبو فارة الهدف الثاني، ثم سجل حسن داود هدفين متتاليين لختم الفوز برباعية نظيفة.

في المباراة الأخرى، تغلبت أكاديمية الشبان الدولية التابعة لجمعية الشبان المسلمين على فريق شباب الظاهرية بثلاثة أهداف مقابل واحد. سجل باسل السلايمة وعطايا صلاح وخيري عابدين أهداف الأكاديمية، فيما أحرز إبراهيم أبو علان الهدف الوحيد لشباب الظاهرية. تمكن الفريقان من تسجيل جميع أهدافهما خلال الشوط الأول.

منحت اللجنة المنظمة جوائز أفضل لاعب لكل مباراة، حيث فاز بسام شديد من شباب الخليل بالجائزة في اللقاء الأول، وحصل إبراهيم أبو علان من شباب الظاهرية عليها في المباراة الثانية.

حددت اللجنة المنظمة 21 آب/أغسطس موعداً لإقامة المباراة النهائية على ملعب استاد الحسين بن علي بالخليل، لتجمع بين شباب الخليل وأكاديمية الشبان الدولية في مواجهة حاسمة.