استراتيجيات ذكية لتحفيز مساهمة الزوج في شؤون المنزل

وكالات /سما/

التعاون بين الزوجين في إدارة شؤون المنزل يمثل عنصراً أساسياً لبناء أسرة مستقرة، وهو ينبع من حسن العشرة والتفاهم المتبادل. خبيرة العلاقات الأسرية إسراء شبانة تشرح كيف يمكن للزوجة تحفيز زوجها على المشاركة الفعلية من دون الحاجة لطلب مباشر.

الدعم الحقيقي للزوجة لا يقتصر على الكلمات، بل يتجلى في الأفعال اليومية كالإنصات الواعي والمشاركة الفعلية في مسؤوليات البيت وتربية الأبناء. عندما تشعر المرأة بأن زوجها يحمي كرامتها ويفتخر بإنجازاتها، تزداد ثقتها بنفسها. هذا التلاحم يخلق بيئة أسرية صحية تنعكس إيجابياً على نفسية الأطفال وسلوكياتهم.

تؤكد شبانة أن المدح الاستباقي هو استراتيجية ذكاء عاطفي فعالة، إذ تقوم على الإشادة بصفات الزوج وأفعاله قبل حدوثها أو فور قيامه بأبسط الأمور. هذا يغذي شعوره بالتقدير ويدفعه لا شعورياً لتقديم المزيد من المساعدة. كما يمكن للزوجة أن تذكر مهاراته وإنجازاته أمام الآخرين، ما يحفزه على تكرار ذلك السلوك.

التوقف عن التوجيه المستمر والأوامر يحفز الزوج على المبادرة بشكل تلقائي. عندما تترك الزوجة له مساحة لإنجاز المهمة بطريقته الخاصة، حتى لو لم تطابق معاييرها تماماً، فإن ذلك يبني لديه دافعاً داخلياً للمشاركة من دون الشعور بالضغط. التدخل المستمر يقتل الرغبة في المبادرة ويُشعره بعدم الكفاءة.

إظهار الامتنان الحقيقي لأي خطوة يقوم بها له تأثير كبير. الشكر الفوري بعد انتهائه من أي مهمة، وتقديره حتى لو كانت النتيجة مختلفة قليلاً، يحفز الدماغ على تكرار السلوك الإيجابي. كلمات بسيطة مثل "لا أستغني عن وقوفك بجانبي" و"وجودك يعطيني طاقة كبيرة" تنمي المودة والثقة بينهما.

اختيار التوقيت الصحيح لطلب المساعدة مهم جداً. يفضل تجنب الطلب عند عودته من العمل أو حين يبدو مجهداً، والاختيار بدلاً من ذلك لأوقات الراحة والصفاء. طلب مهمة محددة وبسيطة، مثل ترتيب طاولة الطعام أو الاهتمام بالصغار أثناء لحظات الاسترخاء، يزيد من احتمال استجابته.

استخدام لغة الجسد والتعبير الواقعي عن التعب فعال أيضاً. بدلاً من التذمر أو توجيه اللوم، يمكن للزوجة أن تعبر عن إرهاقها من خلال حركات بطيئة والجلوس بجانبه مع نفس عميق، والتحدث بنبرة هادئة وناعمة: "أنا حقاً مرهقة اليوم". هذا يجعل الزوج يرى حجم المسؤوليات ويشعر برغبة طبيعية للمساعدة.

تحويل المهام الروتينية إلى وقت للتواصل الإيجابي والمرح يعزز التعاون. إضافة موسيقى والغناء، وطلب وجوده للتسلية والحديث أثناء إعداد الطعام، ثم إدماجه تدريجياً في العمل، يجعل المشاركة تبدو طبيعية وممتعة.

التواصل الصريح يتطلب خطة واضحة. بدلاً من عبارات عامة مثل "أحتاج لمساعدتك"، من الأفضل تحديد طلب بعينه: "هل يمكنك ترتيب غسالة الأطباق بعد العشاء؟" هذا الوضوح يسهل على الزوج فهم ما هو مطلوب منه بدقة.

الاعتماد على "النعومة الذكية" والمشاركة الإيجابية بدلاً من الطلب المباشر هو مفتاح النجاح. التطبيق المنتظم لهذه الاستراتيجيات يحول المساعدة المؤقتة إلى روتين ثابت، ويقلل من الطلب المستمر، ويعزز المبادرة التلقائية من الزوج.

اقرأ أيضًا: