تقنية ترطيب البشرة المتعددة الطبقات.. متى تكون خيارًا موفقًا؟

وكالات /سما/

اكتسبت تقنية Skin Flooding انتشارًا واسعًا في مجال العناية بالبشرة، لكن نجاحها لا يرتكز على كثرة المنتجات المستخدمة، بل على اختيار التركيبات الملائمة وتطبيقها وفقًا لاحتياجات البشرة الفعلية.

تقوم التقنية على تطبيق مستحضرات خفيفة غنية بالمواد المرطبة على بشرة رطبة، ثم الانتقال تدريجيًا إلى تركيبات أكثر كثافة. يبدأ الروتين عادة بمستحضر مائي مثل التونر، يليه سيروم يحتوي على حمض الهيالورونيك أو الغليسرين، وينتهي بكريم مرطب يقلل فقدان الماء من سطح البشرة.

تستند الفكرة إلى دعم الطبقة الخارجية من البشرة بالماء وتقليل تبخره. المواد الجاذبة للماء تساعد على الاحتفاظ بالرطوبة، بينما المكونات الحاجزة مثل السيراميدات تعزز وظيفة حاجز البشرة الواقي.

لا تناسب هذه التقنية جميع أنواع البشرة بالطريقة نفسها. البشرة الجافة تستفيد من التركيبات التي تجمع بين المواد الجاذبة للماء والمكونات التي تقلل فقدان الرطوبة، لكن البشرة المعرضة للحبوب أو المعرضة لانسداد المسام قد لا تناسبها الطبقات الكثيفة.

البشرة الحساسة تحتاج إلى روتين أبسط بعدد أقل من المنتجات، لأن إضافة عدة مستحضرات قد تزيد احتمالية التهيج خاصة إذا احتوت على عطور. يُفضل اختيار منتجات ذات تركيبات لطيفة وخالية من العطور مع اختبار كل منتج جديد بشكل منفرد.

تحتاج البشرة المختلطة إلى توزيع الترطيب حسب احتياجات كل منطقة. يمكن استخدام سيروم خفيف على الوجه كاملًا، ثم اختيار كريم أغنى للمناطق الجافة مع تركيبة أخف على منطقة T-zone.

من الأخطاء الشائعة تطبيق المنتجات على بشرة جافة تمامًا أو مبللة بشدة؛ الأفضل أن تكون رطبة قليلًا. كذلك الإفراط في عدد الطبقات لا يعني ترطيبًا مضاعفًا وقد يؤدي إلى تكتل المنتجات. إهمال خطوة تثبيت الترطيب بكريم مناسب يقلل من قدرة البشرة على الاحتفاظ بالرطوبة، والتسرع بين الطبقات يقلل من توزيع المنتجات بشكل فعال.

في 2026، تطورت تقنية Skin Flooding من ترند واسع الانتشار إلى أسلوب ترطيب انتقائي ينسجم مع توجه متزايد نحو العناية بالبشرة التي تضع حاجزها الواقي في مقدمة الأولويات. يرى الخبراء أن فعاليتها ترتبط بطريقة تطبيقها ومدى ملاءمتها لنوع البشرة، ولا تصلح كروتين ثابت يناسب الجميع.