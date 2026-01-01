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خبر : ظلال عيون جريئة بألوان الثمانينيات تعود في خريف 2026

الخميس 13 أغسطس 2026 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ظلال عيون جريئة بألوان الثمانينيات تعود في خريف 2026



وكالات /سما/

عادت اتجاهات مكياج العيون الجريئة المستوحاة من الثمانينيات إلى منصات عروض خريف وشتاء 2026، حيث أعادت دور أزياء عالمية تقديم ظلال نيونية مشبعة وألوان كهربائية قوية، لكن بصياغة معاصرة وأنيقة بعيداً عن الكثافة الثقيلة التي ميزت تلك الحقبة.

استعادت دور مثل بالنسياغا وإيكهاوس لاتا وديزل وكارولينا هيريرا قوة الألوان الجوهرية والظلال الصارخة في إطلالات تحتفي بالتعبير الفني، متجاوزة القيود التقليدية. من الأزرق الكهربائي إلى البنفسجي العميق والأخضر الحيوي والبرتقالي المستوحى من الغروب، تتحول الألوان إلى عناصر أساسية تعكس الثقة والجرأة.

قدّمت بالنسياغا رؤية مستقبلية مستوحاة من الثمانينيات عبر ظلال فوسفورية مشرقة تكسر هدوء الألوان الشتوية، معتمدة على كتل لونية قوية من الدرجات النيونية فوق الجفون لخلق تأثير بصري جريء يتناغم مع تصاميمها التجريبية.

اختارت إيكهاوس لاتا أسلوباً أكثر بساطة لكن بنفس الجرأة، حيث غطت الظلال الزرقاء الباستيل كامل الجفن بأسلوب أحادي اللون، مستعيدة طريقة الثمانينيات في استخدام درجة واحدة قوية لصنع تأثير لافت.

ذهبت ديزل نحو أقصى درجات الجرأة من خلال مزج الأخضر الليموني الفوسفوري مع البرتقالي المستوحى من ألوان الغروب، معتمدة على تطبيقات غير محددة الحواف ومقصودة الفوضى لتعكس روح العرض المليئة بالحيوية.

وازنت كارولينا هيريرا بين الأنوثة والفخامة من خلال ظلال عيون بنفسجية مشبعة غطت كامل الجفن بلمسة من البريق، مانحة المكياج الكلاسيكي المستوحى من الماضي تحديثاً عصرياً.

يكمن السر في تحقيق التوازن بين قوة الظلال وحداثة التطبيق، عبر اختيار درجات حيوية بأسلوب أكثر دقة وأناقة. يفضّل التركيز على جعل العيون محور الإطلالة مع الحفاظ على مكياج الشفاه بدرجات طبيعية والبشرة مشرقة لتحقيق توازن بصري.

ينصح الخبراء بتطبيق الظلال ضمن حدود الجفن المتحرك واختيار رسمة محددة مثل الجناح الملون أو الكتل اللونية الهندسية. يمكن أيضاً تجربة الظلال الأحادية القوية مثل البنفسجي أو البرتقالي أو الأخضر مع دمج الحواف للحصول على تأثير ناعم ومتدرج.

لتحقيق إطلالة عصرية، يمكن تطبيق الظل المشرق في الزاوية الداخلية للعين فقط مع ترك بقية الجفن بدرجة هادئة. كما يُنصح بالحفاظ على حواجب طبيعية ومنظمة بدلاً من الحواجب الكثيفة جداً التي ميزت الثمانينيات.

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