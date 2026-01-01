خلل برمجي يدفع تويوتا لاستدعاء أكثر من نصف مليون كامري

وكالات /سما/

أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن تنفيذ حملة استدعاء واسعة تشمل أكثر من 508 آلاف سيارة من طراز كامري الجيل التاسع، بسبب خلل برمجي قد يسبب إيقافًا غير متوقع للوحة العدادات الرقمية ويؤثر على بعض أنظمة السلامة الأساسية عند تشغيل السيارة.

يغطي الاستدعاء جميع السيارات المُنتجة في الفترة من 15 أغسطس 2024 إلى 9 يونيو 2026، وهي الفترة التي برزت فيها المشكلة البرمجية. وعلى الرغم من السمعة العريقة التي تتمتع بها كامري في مجال الموثوقية والاستقرار، فإن هذا العطل التقني الدقيق اضطر الشركة المصنعة إلى اتخاذ إجراء سريع لحماية سائقيها والامتثال لمعايير الأمان الدولية.

ينحصر الحل في تحديث برمجي بسيط للشاشة الرقمية بحجم 7 بوصات المدمجة في لوحة العدادات، وسيتم توفير التحديث بشكل مجاني لجميع المالكين المتأثرين. يعكس هذا الإجراء السريع والفعال من تويوتا التزامها بأمان العملاء، كما يؤكد التحدي المتنامي الذي تواجهه صناعة السيارات في مواجهة تعقيد الأنظمة الرقمية وزيادة الاعتماد على البرمجيات في المركبات الحديثة.

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