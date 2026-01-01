  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

هاكابي: تصرفات المستوطنين الارهابيين في قصرة "مقززة" ولا يمكن تبريرها بأي شكل

الخميس 13 أغسطس 2026 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هاكابي: تصرفات المستوطنين الارهابيين في قصرة "مقززة" ولا يمكن تبريرها بأي شكل



نابلس /سما/

كشف السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، عن تدخل واشنطن في أزمة حصار مستوطنين لعائلة فلسطينية داخل منزلها في قرية قصرة جنوب نابلس، مشيرًا إلى مساعٍ أميركية لإنهاء الحصار وإخراج المستوطنين من محيط المنزل.

وكتب هاكابي على منصة "إكس" أن السفارة الأميركية في القدس منخرطة بشكل كبير في جهود إخراج المستوطنين.

وقال هاكابي إن ما قام به المستوطنون يشكل سلوكا إجراميا ومروعا، يهدف إلى ترهيب العائلة ومضايقتها، مؤكدا أن هذه التصرفات "مقززة" ولا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال.

واوضح أن الجيش والشرطة الإسرائيليين تدخلا بناء على طلب أميركي لإخراج المستوطنين وفك الحصار عن أفراد العائلة الفلسطينية المحاصرة، واصفا المستوطنين الذين نفذوا الحصار بـ"الإرهابيين".

وأفادت هيئة البث العام الإسرائيلية (كان 11)، بأن مسؤولا رفيعا في البيت الأبيض يعتزم التحدث مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بشأن أحداث قصرة، وسط توقعات بأن يطلب توضيحات حول تعامل السلطات الإسرائيلية مع ما جرى.

الأكثر قراءة اليوم

ميلادينوف يفجر مفاجأة: اتفاق غزة بين حماس ومجلس السلام فقط.. وإسرائيل غير ملزمة بتقديم تنازلات حالياً

رسالة نارية من بوتين: مصادرة سفننا تعني مواجهة مفتوحة في البحار

رداً على استبعاد الوكالة من اجتماعات لجنة غزة مع الامم المتحدة ..شئون اللاجئين بالمنظمة: الأونروا ركيزة أساسية للعمل الإنساني وإعادة الإعمار

بدران: حماس تستعد لخوض الانتخابات ضمن أوسع تحالف وطني وتتمسك باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

استطلاع فلسطيني: تراجع شعبية حماس وصعود البرغوثي وتنامي التأييد للمفاوضات

مجلس السلام : آلية جديدة لـ"مراقبة الخروقات" في غزة ولا اتفاق مالي مع حماس ..

ليبرمان : 50 من نخبة حماس تدربوا على اجتياح مستوطنة مؤخرًا والجيش لم يهاجم

الأخبار الرئيسية

تقييم إسرائيلي يحذر .. حماس تستعيد نفوذها الإداري والاقتصادي في غزة

تحذيرات أمنية إسرائيلية : الضفة برميل بارود قد ينفجر في أي لحظة

IMG_6113

الاحتلال يخرق هدنة الـ14 يوماً.. إصابات في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة

ليبرمان : 50 من نخبة حماس تدربوا على اجتياح مستوطنة مؤخرًا والجيش لم يهاجم

IMG_6109

طهران تتحدى رواية ترامب: 75% من ترسانة الصواريخ والمسيّرات ما زالت جاهزة.. وإيران تلوّح بحرب استنزاف طويلة