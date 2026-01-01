هاكابي: تصرفات المستوطنين الارهابيين في قصرة "مقززة" ولا يمكن تبريرها بأي شكل

نابلس /سما/

كشف السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، عن تدخل واشنطن في أزمة حصار مستوطنين لعائلة فلسطينية داخل منزلها في قرية قصرة جنوب نابلس، مشيرًا إلى مساعٍ أميركية لإنهاء الحصار وإخراج المستوطنين من محيط المنزل.

وكتب هاكابي على منصة "إكس" أن السفارة الأميركية في القدس منخرطة بشكل كبير في جهود إخراج المستوطنين.

وقال هاكابي إن ما قام به المستوطنون يشكل سلوكا إجراميا ومروعا، يهدف إلى ترهيب العائلة ومضايقتها، مؤكدا أن هذه التصرفات "مقززة" ولا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال.

واوضح أن الجيش والشرطة الإسرائيليين تدخلا بناء على طلب أميركي لإخراج المستوطنين وفك الحصار عن أفراد العائلة الفلسطينية المحاصرة، واصفا المستوطنين الذين نفذوا الحصار بـ"الإرهابيين".

وأفادت هيئة البث العام الإسرائيلية (كان 11)، بأن مسؤولا رفيعا في البيت الأبيض يعتزم التحدث مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بشأن أحداث قصرة، وسط توقعات بأن يطلب توضيحات حول تعامل السلطات الإسرائيلية مع ما جرى.