كيا K5 2028 بنسخة محدثة جذرية لتعزيز حضورها أمام تويوتا

وكالات /سما/

تراهن الشركة الكورية كيا (Kia) على استثمارات موسعة في قطاع السيدان متوسطة الحجم، حيث اكتشفت الصور التجسسية وجود نسخة محدثة (فيس لفت) من سيارتها الشهيرة K5 تخضع لاختبارات صارمة في صحاري ولاية أريزونا ونيفادا بالولايات المتحدة الأمريكية. وتشير هذه الخطوة إلى عزم الشركة على المحافظة على موقع القوة أمام المنافسين التقليديين وعلى رأسهم تويوتا كامري وهوندا أكورد.

تعكس التحديثات المكثفة التي ظهرت في النموذج الأولي رغبة كيا في الارتقاء بطراز K5 ليبقى خياراً منافساً قوياً، من خلال تقديم تعديلات بصرية عميقة وتحسينات ميكانيكية تتجاوز مستوى التحديثات المعتادة في منتصف دورة حياة السيارة. على الرغم من الإجراءات الأمنية الثقيلة التي اتخذتها الشركة لإخفاء تفاصيل النموذج الأولي، كشفت الصور التجسسية عن تغييرات تصميمية جوهرية في الهيكل الخارجي:

في الواجهة الأمامية، تظهر صدامة جديدة كلياً مع إعادة تصميم شاملة للشبك السفلي والغاء انحناءة "أنف النمر" السفلية التي كانت موجودة سابقاً. يرافق ذلك زوائد ديناميكية (Splitter) أكثر بروزاً وظهوراً وإضاءة LED جديدة بالكامل تعطي الواجهة الأمامية مظهراً عصرياً مختلفاً. وأضافت كيا فتحات تهوية أيروديناميكية متطورة خلف الرفارف الأمامية، مع توسيع الجوانب، وهو تعديل نادر في هذا النوع من التحديثات يلمح إلى تحسينات ميكانيكية محتملة أو إدخال فئة رياضية متقدمة للطراز.

في الجهة الخلفية، يبدو جناح خلفي بارز باللون الأسود مع إعادة تصميم منطقة لوحة الترخيص وتوقيع إضاءة خلفية مستحدث يعكس هوية بصرية جديدة. وامتدت التحديثات إلى داخل المقصورة حيث رصدت الكاميرات الجديدة طبلون مسطح وممتد يحل محل الألواح التزيينية القديمة، وهو مؤشر قوي على تزويد السيارة بنظام برمجي جديد من مجموعة هيونداي يجمع الشاشات والأنظمة في لوحة عريضة موحدة.

كما تم رصد أغطية مقاعد بتطريزات مستحدثة وتصميم جديد كلياً لألواح الأبواب الداخلية، مما يشير إلى محاولة كيا إعادة تعريف تجربة المستخدم داخل المقصورة. وتأتي هذه التحديثات الشاملة في وقت تراجعت فيه عدة شركات عن تطوير فئة السيدان، مما يعطي كيا K5 ميزة نسبية في جذب المستهلكين الذين يبحثون عن خيار عصري وتنافسي في هذا القطاع.