شانجان تُطلق CS55 Plus الهجينة.. تقنيات جديدة لكفاءة استهلاك الوقود

وكالات /سما/

تسعى شركة شانجان الصينية إلى توسيع نطاق عروضها في قطاع السيارات الهجينة من خلال إطلاق نسخة محدّثة من موديل CS55 Plus الشهير في السوق الصيني، حيث ستبدأ مرحلة البيع الرسمية يوم 18 أغسطس/آب الجاري.

جاءت النسخة الهجينة الجديدة بتعزيزات تقنية ملحوظة، إذ تعتمد على نظام Blue Core الهجين الذي يجمع بين محرك بنزين تيربو بسعة 1.5 لتر وموتور كهربائي أمامي. ينتج محرك البنزين قوة تبلغ 148 حصاناً، بينما ينتج الموتور الكهربائي قوة أعلى بكثير تصل إلى 241 حصاناً، مستمداً طاقته من بطارية ليثيوم أيون ثلاثية بسعة 1.7 كيلوواط/ساعة من تصنيع شركة صن وودا.

أشارت الشركة المصنّعة إلى أن نظام Blue Core الهجين يوفر كفاءة استهلاك وقود متقدمة، حيث يمكنه خفض استهلاك الوقود في مركبات الدفع الرباعي SUV في البيئات الحضرية إلى معدل يصل إلى 3 لترات لكل 100 كيلومتر. غير أن الشركة لم تكشف بعد عن معدل الاستهلاك الرسمي والنهائي للسيارة الجديدة.

شملت التحديثات الخارجية التي طالت الموديل الجديد واجهة أمامية معاد تصميمها تتضمن شبك أمامي بشكل حرف V، بالإضافة إلى عجلات حديثة بتصميم مغلق يساهم في تقليل مقاومة الهواء وتحسين الديناميكية الهندسية. استبدلت الشركة الشعار "Plus" الموجود في الجزء الخلفي للنسخ البنزينية بشعار HEV باللون الأزرق الذي يدلل على طبيعة السيارة الهجينة.

كون السيارة من نوع السيارات الهجينة ذاتية الشحن، فإنها لا تتطلب منفذ شحن خارجي على عكس السيارات الكهربائية البحتة. تبلغ الأبعاد الخارجية لـ CS55 Plus الهجينة حوالي 4.55 متر في الطول و1.868 متر في العرض و1.675 متر في الارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2.656 متر.

لم تفصح شانجان حتى الآن عن السعر النهائي للنسخة الهجينة الجديدة من CS55 Plus. بيد أن أسعار النسخ البنزينية الحالية في السوق الصيني تتراوح بين 92,900 و109,900 يوان صيني، ما يعادل تقريباً 13,800 إلى 16,300 دولار أمريكي.

في الوقت الراهن، تتوفر شانجان CS55 Plus الحالية بنسخة تعمل بالبنزين في عدد من الأسواق الخارجية مثل مصر. لكن الشركة لم تعلن بعد عن نياتها بتوفير النسخة الهجينة الجديدة في الأسواق العربية أو عن موعد محتمل لدخولها تلك الأسواق.

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