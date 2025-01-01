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تاكر كارلسون: واشنطن تدفع نحو حرب عالمية قد تنتهي بتدمير الولايات المتحدة

الخميس 13 أغسطس 2026 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تاكر كارلسون: واشنطن تدفع نحو حرب عالمية قد تنتهي بتدمير الولايات المتحدة



موسكو /وكالات /

حذر الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، خلال مقابلة مع قناة RT، من أن السياسات الأمريكية الحالية تجاه روسيا قد تدفع العالم نحو مواجهة واسعة النطاق، معتبراً أن استمرار هذا المسار يشكل خطراً على الولايات المتحدة نفسها.

وأوضح كارلسون أن الهدف الأساسي لحلف شمال الأطلسي "الناتو" يتمثل في دفع روسيا للاندماج ضمن المنظومة الغربية والتصرف وفق معاييرها، مشيراً إلى أن بعض دوائر الحلف تتعامل مع الشأن الروسي وكأن من حقها التأثير في إدارته وتوجهاته الداخلية.

وأضاف أن التوتر القائم بين واشنطن وموسكو يتجاوز الخلافات المرتبطة بأوكرانيا، ويرتبط من وجهة نظر روسيا بقضايا تعتبرها مصيرية وتمس أمنها ومستقبل شعبها. ورأى أن هناك أطرافاً داخل الولايات المتحدة تتبنى نهجاً تصادمياً تجاه روسيا وتسعى إلى إضعافها وتفكيك نفوذها.

وأكد كارلسون أن معظم الأمريكيين لا يدركون حجم المخاطر المترتبة على تصاعد المواجهة بين البلدين، معرباً عن قلقه من أن تؤدي السياسات الحالية إلى خروج الأوضاع عن السيطرة واندلاع حرب عالمية جديدة.

وأشار إلى أن استمرار الصراع والتصعيد قد يقود إلى خسائر بشرية كبيرة وعواقب مدمرة تطال الولايات المتحدة، داعياً إلى التعامل مع الأزمة بحذر وتجنب الانزلاق نحو مواجهة أوسع.

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