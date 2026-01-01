إيجر وكوشنر يسعيان لشراء فريق ليكرز بـ 12.5 مليار دولار

وكالات /سما/

لوس أنجلوس/سما- يسعى المستثمر جوشوا كوشنر والرئيس التنفيذي السابق لشركة ديزني بوب إيجر للاستحواذ على فريق لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة بموجب صفقة تقدر قيمتها بنحو 12.5 مليار دولار.

ستمثل الصفقة، في حال إتمامها، أعلى قيمة تم تسجيلها في تاريخ عمليات شراء الأندية الرياضية الاحترافية، متجاوزة الصفقة السابقة التي قادها المستثمر مارك والتر العام الماضي لاستحواذه على حصة أغلبية في ليكرز، والتي تم تقدير قيمة النادي على أساسها بـ 10 مليارات دولار.

تتطلب الصفقة موافقة من مجلس إدارة الدوري الأمريكي لكرة السلة (NBA)، كما تحتاج إلى استكمال إجراءات الفحص النافي للجهالة بواسطة شركة "ثرايف إترنال" التابعة لكوشنر.

أعرب إيجر وكوشنر عن فخرهما بالفرصة لتولي إدارة أحد أشهر الفرق الرياضية عالميًا، مؤكدان التزام كامل بالمنافسة على أعلى المستويات وخدمة جماهير الفريق ومدينة لوس أنجلوس.

رحب أسطورة ليكرز إيرفين ماجيك جونسون بالصفقة، وأشاد بكفاءة المستثمرين الجديدين، قائلًا إن جماهير الفريق لن تجد مالكين أفضل منهما، واعتبر أن لديهما القدرة على إعادة البطولات إلى المدينة.

يتمتع إيجر بخبرة واسعة في قطاع الرياضة، إذ أشرف أثناء قيادته لديزني على شبكة "إي إس بي إن" الرياضية وعزز علاقاته مع قيادات الدوري، كما يملك حصة أغلبية في نادي أنجل سيتي لكرة القدم النسائية.

يأتي الإعلان عن الصفقة بعد أسابيع من انسحاب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) من خطة تجارية كان يعتزم كوشنر قيادتها، بقيمة 20 مليار دولار تضم أنشطة الاتحاد المرتبطة بكأس العالم وبطولاته الأخرى، بعد أن واجهت الخطة انتقادات واسعة.

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