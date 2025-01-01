الشرطة تقبض على مشتبه به بتحويل أموال ضحايا ابتزاز للخارج عبر العملات الرقمية

الخليل /سما/

قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي ارزيقات إن المباحث العامة باشرت إجراءات البحث والتحري في قضية ابتزاز تعرض لها مواطنان في محافظة رام الله والبيرة بعد قيام شخص مجهول خارج الوطن بتهديدهما بنشر مقاطع فيديو خاصة بهما ومطالبتهما بدفع مبالغ مالية مقابل عدم نشرها .

وأضاف ارزيقات أن إجراءات البحث والتحري وجمع المعلومات قادت إلى تحديد صاحب الحساب البنكي الذي جرى تحويل الأموال إليه ، حيث تبين أنه من محافظة الخليل وتمكنت المباحث العامة من تحديد هويته وإلقاء القبض عليه .

وأوضح أن إجراءات التحري أظهرت وجود شبهات بتلقي المشتبه به أموالا من 10 أشخاص آخرين والعمل على تحويلها إلى خارج الوطن باستخدام الأصول الافتراضية(العملات الرقمية) .

وأشار إلى أن المشتبه به تم ضبطه من قبل المباحث العامة في محافظة الخليل وجرى التحفظ عليه لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه حسب الأصول.

وأكد ارزيقات أن الشرطة تواصل متابعة قضايا الابتزاز الإلكتروني والجرائم المرتبطة بها ، داعيا المواطنين إلى عدم الاستجابة لمطالب المبتزين أو تحويل الأموال لهم والتوجه فورا إلى الشرطة والإبلاغ عن مثل هذه الحالات .