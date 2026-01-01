بيع أربعة صقور من دول عالمية بـ 203 آلاف ريال سعودي

وكالات /سما/

الرياض/سما- أسدل الستار على الليلة الرابعة من فعاليات منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2026، التي ينظمها المركز الوطني للصقور بمقره في ملهم شمال الرياض، بطرح أربعة صقور في مزاد تنافسي جمع صقارين ومنتجين من السعودية والدول العربية والعالمية، حققت بيعها مجموع 203.250 ريال سعودي.

تصدّر الليلة فرخ جير بيور من إنتاج مزرعة سلوفينية، بدأت المزايدة عليه من 50 ألف ريال قبل أن ينهي سعره النهائي عند 135 ألف ريال. وعرض بعده فرخ شاهين من مزرعة برتغالية، الذي بيع بمبلغ 21 ألف ريال، فيما جاء الصقر الثالث من الإنتاج الكندي وهو فرخ مثلوث جير، وأُحرز سعره الختامي عند 17.250 ريال سعودي.

أكمل الحفل بعرض فرخ شاهين آخر من إنتاج مزرعة برتغالية ليختتم به سهرة الليلة الرابعة، وتم بيعه بمبلغ 30 ألف ريال، مما يعكس التنافس الشديد على الصقور النادرة والمميزة من جانب المشترين الدوليين.

يستمر المزاد الدولي الذي ينظمه المركز الوطني للصقور حتى 25 أغسطس الجاري، ويوفر منصة موثوقة وفريدة لعرض نخبة الصقور من حول العالم، حيث يتم نقل فعاليات المزاد الحي عبر القنوات التلفزيونية المتخصصة والبث المباشر على حسابات المركز في منصات التواصل الاجتماعي، ما يتيح للصقارين والمنتجين من مختلف الدول المشاركة والمتابعة المباشرة للعروض والمزايدات.