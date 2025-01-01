جبهة النضال تحيي الذكرى السادسة لرحيل الشهيدين الشقيقين عمار وضياء الديك في كفرالديك

سلفيت /سما/

أحيت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في بلدة كفر الديك بمحافظة سلفيت، الذكرى السادسة لرحيل الشهيدين الشقيقين عمار وضياء الديك، خلال حفل تأبيني وطني، وفاءً لذكراهما وتخليدًا لمسيرتهما الوطنية والإنسانية، بمشاركة واسعة من القوى الوطنية والفعاليات الرسمية والمجتمعية وأبناء البلدة.

وشارك في الحفل حكم طالب، عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وعدد من أعضاء اللجنة المركزية للجبهة، بينهم أحمد عرّام، عضو اللجنة المركزية وأمين سر دائرة الإعلام المركزية، ورفيقة وعد عقل، سكرتيرة الجبهة في فرع سلفيت، إلى جانب عدد من كوادر وقيادات الجبهة، وممثلي القوى والفصائل الوطنية، ورؤساء البلديات المجاورة، وممثلي المؤسسات والفعاليات الوطنية والمجتمعية، وعائلة الشهيدين وأصدقائهما، وحشد من أبناء كفر الديك ومحافظة سلفيت.

وتولى عرافة الحفل أحمد عرّام، الذي رحب بالحضور، مؤكدًا أن الوفاء للشهداء هو وفاء لمسيرة الشعب الفلسطيني وقيم الحرية والكرامة الوطنية، وأن ذكراهم ستبقى حاضرة في الوجدان الفلسطيني.

واستُهل الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها عبد اللطيف إسماعيل الديك، أعقبها عزف النشيد الوطني الفلسطيني والوقوف دقيقة صمت إجلالًا وإكبارًا لأرواح الشهداء.

كلمة القوى الوطنية

وألقى د. فارس الديك، عضو المكتب السياسي للمبادرة الوطنية الفلسطينية، كلمة القوى الوطنية، أكد خلالها أن الشهيدين عمار وضياء الديك يمثلان نموذجًا للعطاء والانتماء والتضحية، مشددًا على أن الوفاء للشهداء لا يكون باستذكارهم فحسب، وإنما بمواصلة النضال من أجل الحرية والعدالة والبناء الديمقراطي والوحدة الوطنية.

وشدد الديك على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية وتكريس الشراكة السياسية في هذه المرحلة، مؤكدًا أن وحدة الصف الفلسطيني تمثل الطريق لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني ومواجهة التحديات التي تستهدف قضيته الوطنية، وصولًا إلى الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وطالب، باسم القوى الوطنية، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في ملابسات حادثة وفاة الشهيدين، والعمل على تحقيق العدالة في قضيتهما.

كلمة جبهة النضال الشعبي

وفي كلمة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أكد حكم طالب أن إحياء الذكرى السادسة للشهيدين عمار وضياء الديك يمثل محطة وفاء وعهد، وتجديدًا للالتزام بقضية الشهداء وحقوق عائلاتهم.

وأشار طالب إلى أن الشهيدين تركا أثرًا وطنيًا وإنسانيًا عميقًا في بلدتهما وبين أبناء شعبهما، مؤكدًا أن الجبهة ستبقى وفية لذكراهما ولجميع شهداء الشعب الفلسطيني، وستواصل دورها في الدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة وتعزيز الوحدة الوطنية.

وأكد ضرورة الاهتمام بقضية الشهيدين عمار وضياء، احترامًا لمسيرتهما ولمسيرة ذويهما الوطنية والمجتمعية.

كلمة ذوي الشهيدين

وألقى د. علاء الديك، عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، كلمة ذوي الشهيدين، استحضر خلالها مسيرتهما ومكانتهما لدى عائلتهما وأصدقائهما وأبناء بلدتهما.

وأكد أن عمار وضياء سيبقيان حاضرين في ذاكرة العائلة والبلدة، وأن رحيلهما ترك جرحًا عميقًا، إلا أن إرثهما الإنساني والوطني سيظل مصدر فخر واعتزاز، مشددًا على أهمية تخليد ذكرى الشهداء وصون تضحياتهم.

وأشار إلى أن قضية الشهيدين ستبقى عنوانًا للعدالة، مؤكدًا مواصلة النضال الشعبي والقانوني والإعلامي حتى تحقيق العدل والإنصاف، وأن ترسيخ مبادئ الحوكمة والمساءلة وسيادة القانون سيظل مطلبًا ثابتًا لتحقيق العدالة في قضيتهما.

وأكد باسم العائلة مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة وإنصاف الشهيدين.

قصيدة وفاء

وتخلل الحفل إلقاء قصيدة شعرية لصديق الشهيدين، الشاعر حسن طه، عبّر خلالها عن مشاعر الفقد والوفاء، واستحضر ذكريات عمار وضياء ومآثرهما، في قصيدة جمعت بين الحزن والاعتزاز وجسدت عمق العلاقة التي جمعتهما بأصدقائهما وأبناء بلدتهما.

واستحضر المتحدثون جوانب مختلفة من حياة الشهيدين، حيث ركز حكم طالب على مسيرتهما الوطنية وقيم العطاء والتضحية، فيما أكد د. فارس الديك أهمية الوحدة الوطنية ومواصلة النضال من أجل الحرية والاستقلال.

وتناول د. علاء الديك الجوانب الوطنية والإنسانية والعائلية في حياة الشهيدين، وما تركاه من أثر في نفوس ذويهما وأصدقائهما، بينما عبّر الشاعر حسن طه، من خلال قصيدته، عن ذاكرة الصديق ووجع الفقد وصدق الوفاء.

وأكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن إحياء الذكرى السادسة للشهيدين عمار وضياء الديك يأتي تأكيدًا على نهجها في الوفاء للشهداء وصون ذاكرتهم، وتجديدًا للعهد بمواصلة النضال الوطني من أجل الحرية والاستقلال والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

واختُتم الحفل بتجديد العهد للشهيدين عمار وضياء الديك ولجميع شهداء الشعب الفلسطيني، بأن تبقى تضحياتهم حاضرة في الذاكرة الوطنية، وأن تستمر مسيرة النضال حتى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة والاستقلال.