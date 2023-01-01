الاحتلال يخرق هدنة الـ14 يوماً.. إصابات في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة

غزة /سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ 309 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية الى اصابة عدد من المواطنين بجراح في مختلف مناطق القطاع.

وفي أول غارة جوية منذ ثمانية ايام أصيب مواطنان باستهداف طيران الاحتلال المسير لتكتك ببيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وزعم جيش الاحتلال ان الاستهداف جاء بأمر مباشر من رئيس الأركان لقائد خلية تابعة لحركة حماس.

وفي خان يونس اصيب مواطنان أحدهما طفل بإلقاء قنبلة من طائرة كواد كابتر على تجمع للمواطنين قرب كراج رفح جنوب المدينة.

ونقل الجريحان واحدهما بجراح خطيرة الى مجمع ناصر الطبي لتلقي العلاج.

كما أصيب مواطنان بنيران حيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وصباح اليوم جددت مدفعية الاحتلال قصفها لمخيم البريج.

وأطلقت آليات الاحتلال النار شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مجددا بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

ويحلق طيران الاستطلاع على ارتفاعات منخفضة في كامل المناطق الغربية من قطاع غزة.

الاحصائيات

وبلغ اجمالي ما وصل مشافي وزارة الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية شهيد انتشال وإصابتين.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء:1259 شهيدا إضافة إلى4148 مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 808 شهداء.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 73388 شهيدا و174259 مصابا.