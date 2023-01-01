  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يخرق هدنة الـ14 يوماً.. إصابات في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة

الخميس 13 أغسطس 2026 08:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يخرق هدنة الـ14 يوماً.. إصابات في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة



غزة /سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ 309 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية الى اصابة عدد من المواطنين بجراح في مختلف مناطق القطاع.

وفي أول غارة جوية منذ ثمانية ايام أصيب مواطنان باستهداف طيران الاحتلال المسير لتكتك ببيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وزعم جيش الاحتلال ان الاستهداف جاء بأمر مباشر من رئيس الأركان لقائد خلية تابعة لحركة حماس.

وفي خان يونس اصيب مواطنان أحدهما طفل بإلقاء قنبلة من طائرة كواد كابتر على تجمع للمواطنين قرب كراج رفح جنوب المدينة.

ونقل الجريحان واحدهما بجراح خطيرة الى مجمع ناصر الطبي لتلقي العلاج.

كما أصيب مواطنان بنيران حيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وصباح اليوم جددت مدفعية الاحتلال قصفها لمخيم البريج.

وأطلقت آليات الاحتلال النار شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة.
كما قصفت مدفعية الاحتلال مجددا بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
ويحلق طيران الاستطلاع على ارتفاعات منخفضة في كامل المناطق الغربية من قطاع غزة.

الاحصائيات

وبلغ اجمالي ما وصل مشافي وزارة الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية شهيد انتشال وإصابتين.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء:1259 شهيدا إضافة إلى4148 مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 808 شهداء.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 73388 شهيدا و174259 مصابا.

IMG_6112

الأكثر قراءة اليوم

ميلادينوف يفجر مفاجأة: اتفاق غزة بين حماس ومجلس السلام فقط.. وإسرائيل غير ملزمة بتقديم تنازلات حالياً

رسالة نارية من بوتين: مصادرة سفننا تعني مواجهة مفتوحة في البحار

رداً على استبعاد الوكالة من اجتماعات لجنة غزة مع الامم المتحدة ..شئون اللاجئين بالمنظمة: الأونروا ركيزة أساسية للعمل الإنساني وإعادة الإعمار

استطلاع فلسطيني: تراجع شعبية حماس وصعود البرغوثي وتنامي التأييد للمفاوضات

الحاخام يتسحاق يوسف: لا تصوتوا لحزب شاس في الانتخابات ويجب الإطاحة بالكتلة اليمينية

رسالة ألمانية صارمة: انتقاد إسرائيل قد يكلف ثمناً باهظاً

ليبرمان : 50 من نخبة حماس تدربوا على اجتياح مستوطنة مؤخرًا والجيش لم يهاجم

الأخبار الرئيسية

ليبرمان : 50 من نخبة حماس تدربوا على اجتياح مستوطنة مؤخرًا والجيش لم يهاجم

IMG_6109

طهران تتحدى رواية ترامب: 75% من ترسانة الصواريخ والمسيّرات ما زالت جاهزة.. وإيران تلوّح بحرب استنزاف طويلة

بدران: حماس تستعد لخوض الانتخابات ضمن أوسع تحالف وطني وتتمسك باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

مجلس السلام : آلية جديدة لـ"مراقبة الخروقات" في غزة ولا اتفاق مالي مع حماس ..

استطلاع فلسطيني: تراجع شعبية حماس وصعود البرغوثي وتنامي التأييد للمفاوضات