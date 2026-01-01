رونالدو وجورجينا يتزوجان بعد عقد من الارتباط

وكالات /سما/

البرتغال/سما- أعلن نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو وحبيبته الإسبانية جورجينا رودريغيز عن زواجهما رسميًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مختتمين بذلك سنوات من الارتباط والتكهنات الإعلامية حول مستقبل علاقتهما.

شارك رونالدو صورة رومانسية تظهر فيها يده ملتحمة بيد جورجينا، مع إبراز خواتم الزواج البراقة، مصحوبة بالحرفين الأولى من اسميهما "CG"، في خطوة توّجت فترة ارتباط بدأت عام 2016.

أقيمت مراسم الزواج في حفل مدني بسيط داخل مدينة كاشكايش الواقعة بالبرتغال، بحضور أطفالهما الخمسة، الذين شهدوا اللحظة الرسمية لتثبيت الرابط الزوجي بينهما.

يعتبر هذا الإعلان بمثابة نقطة تحول في حياة الثنائي الذي ظل محل اهتمام واسع من وسائل الإعلام العالمية والمتابعين على مدى السنوات الماضية.

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