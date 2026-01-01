أسرة حياة الفهد تنفي وصية لتأسيس صندوق خيري

وكالات /سما/

الكويت/سما- نفت أسرة الفنانة الكويتية الراحلة حياة الفهد، الثلاثاء، وجود وصية تخصص جزءاً من تركتها لإنشاء صندوق خيري وتدعو الناس للتبرع باسمها عبر جمعيات أو عملات رقمية.

جاء النفي في بيان صادر عن خالد عبدالله الراشد، الممثل القانوني الحالي لابنة الراحلة سوزان، بعد انتشار ما أسماه البيان "شائعة مغرضة" تم تداولها مؤخراً عبر مواقع إخبارية وفنية كويتية وخليجية وعربية.

وأشار البيان إلى أن تداول هذه الشائعة تسبب في "استياء وانزعاج بالغ" لدى بنات الراحلة وأحفادها، الذين تلقوا "اتصالات مكثفة" تسأل عن كيفية المساهمة في الصندوق المزعوم.

ولفت الراشد إلى انتشار مقاطع تم اجتزاؤها من مقابلات سابقة للفنانة كانت تتحدث فيها عن "قيم الرحمة والخير والمساعدة"، وتقديمها وكأنها "وصية حديثة يعلن عنها بعد وفاتها". وأكد أن وجود هذه الوصية "عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً" وأن الراحلة "لم تترك أي وصية بهذا الخصوص ولا غيره"، وتم حصر وتوزيع ميراثها "وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي".

وحذر البيان من استغلال اسم وصورة الفنانة الراحلة أو لقاءاتها السابقة بغرض جمع أموال أو تبرعات، واشترط الحصول على إذن خطي مسبق من الممثل القانوني لابنتها بشأن استخدام الاسم والصورة في فعاليات فنية وثقافية أو غيرها داخل الكويت أو خارجها.

كما حذر البيان من إنتاج أو عرض أي مواد مرئية أو مسموعة حديثة تتناول سيرة الراحلة الذاتية أو أي جانب من جوانب حياتها بعد وفاتها دون الحصول على إذن خطي مسبق، وعدم اجتزاء أي مواد إعلامية من لقاءاتها السابقة وتقديمها على أنها وصايا جديدة تنشر لأول مرة بعد وفاتها.

وأشار الراشد إلى نية الأسرة في ملاحقة مروجي الشائعات قضائياً أمام الجهات المختصة في الكويت وخارجها، حفاظاً على حقوق الأسرة، ودعا الجميع إلى مراعاة مشاعر بنات الراحلة وأحفادها وعدم تداول أخبار كاذبة تسبب لهم الأذى والإزعاج.