ليب موتور تطرح A05 الكهربائية بسعر أقل من 10 آلاف دولار

وكالات /سما/

كشفت شركة ليب موتور الصينية، المدعومة من مجموعة ستيلانتس، عن أسعار سيارتها الكهربائية A05 الجديدة، التي دخلت مرحلة البيع المسبق في السوق الصينية وستُسوّق باسم B03 في الأسواق الدولية الأخرى.

تتراوح أسعار الطراز الجديد خلال فترة البيع المسبق بين 63,900 و90,900 يوان صيني، أي ما يعادل نحو 9,475 إلى 13,475 دولارًا أمريكيًا، وتتوفر بخمس فئات تختلف في التجهيزات والقدرة على الحركة.

جاءت A05 كنسخة هاتشباك من سيارة B03X الكروس أوفر، بطول 4.2 متر وعرض 1.8 متر وارتفاع 1.56 متر. تأتي الفئة الأساسية بمحرك كهربائي أمامي بقوة 94 حصانًا، يُغذّى من بطارية LFP بسعة 39.8 كيلوواط/ساعة توفر مدى يصل إلى 405 كيلومترات وفق معيار CLTC الصيني.

تسارع الفئة الأساسية من صفر إلى 100 كيلومتر/الساعة يستغرق 11 ثانية، وتبلغ السرعة القصوى 160 كيلومترًا/الساعة. الفئات الأعلى تتمتع بمحرك بقوة 121 حصانًا وبطارية LFP مبردة بالسائل، توفر مدى يصل إلى 510 كيلومترات، مع تسارع أسرع يستغرق 10.6 ثانية فقط.

زُودت السيارة بشاشة عدادات قياسها 8.8 بوصة وشاشة مركزية قياسها 14.6 بوصة، تعمل بمعالجات سنابدراجون 8155 أو 8295 حسب الفئة. الفئات الأعلى تحصل على مقاعد أمامية مدفأة ومهوّاة قابلة للطي بشكل مسطح، إضافة إلى 33 حيزًا للتخزين ونظام صوتي يضم 12 سماعة.

سعة صندوق الأمتعة تبلغ 474 لترًا، مع حيز إضافي سعته 91 لترًا أسفل أرضية السيارة، وترتفع إلى 1,308 لترات عند طي المقاعد الخلفية.

تتضمّن الفئات الأعلى نظام مساعدة في القيادة يعتمد على مستشعرات LiDAR بـ 128 خطًا، يدعم الكبح التلقائي في حالات الطوارئ بسرعات تصل إلى 130 كيلومترًا/الساعة والتوجيه التلقائي للطوارئ بسرعات بين 80 و130 كيلومترًا/الساعة. النظام يشمل أيضًا وظيفة NOA للمساعدة في القيادة على الطرق السريعة والحضرية، مع ضرورة مراقبة السائق المستمرة.

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