آرسنال يطمح لاستعادة اللقب الإنجليزي بعد 91 عاماً من الانتظار

وكالات /سما/

لندن/سما- أنهى فريق آرسنال انتظاره الذي استمر 22 عاماً بتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، حتى أن خسارة فريقه بركلات الترجيح في نهائي دوري الأبطال الأوروبية لم تُقلل من بريق هذا الإنجاز التاريخي.

استمرت احتفالات الفريق طوال فترة الصيف، حيث شهدت شوارع شمال لندن مشاهد صاخبة عند عودة اللاعبين من بودابست، على الرغم من المخاوف الناشئة بشأن لياقة عدد من النجوم الأساسيين الذين استنزفهم الالتزام بكأس العالم.

بادر آرسنال بتعزيز خط الوسط عبر ضم البرازيلي برونو غيماريش من نيوكاسل، خاصة لتخفيف العبء عن ديكلان رايس الذي عانى من آلام متكررة في الركبة وأسفل الظهر منذ ديسمبر الماضي. وجاء قدوم اليوناني كريستوس تزوليس ليحل محل لياندرو تروسارد تعزيزاً للجانب الأيسر من الهجوم.

يواجه آرسنال اختبارات دفاعية صعبة هذا الموسم، لا سيما بعد إصابة ويليام صليبا في الظهر التي ستبعده عن الملاعب لفترة غير محددة. استقبل دفاع الفريق 27 هدفاً في الدوري الموسم الماضي، وسيضطر للاعتماد على إزري كونسا القادم من أستون فيلا حسب التوقعات.

تبقى الكرات الثابتة ميزة تنافسية قوية للفريق، لكن الحكام تلقوا تعليمات بزيادة اليقظة تجاه الالتحامات خلالها بعد جدل فوز آرسنال على ويست هام في مايو الماضي. وتشير الإحصائيات إلى أن ثلاثة فرق فقط فاقوا آرسنال في هذا الجانب.

لم يحتفظ آرسنال بلقبه منذ 1935، عندما أصبح ثاني فريق يفوز بثلاثة ألقاب متتالية. واليوم، بعد تعزيز قائمته، يبدو أن إيقافه ليس بالمهمة السهلة للمنافسين.

يقود المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا المشروع، الذي لم يتم التصريح بعد عن تمديد عقده الجديد المتوقع أن يجعله من أعلى المدربين أجراً عالمياً. لكن التزامه بالفريق لا يعتريه شك، كما أن رحيل جوسيب غوارديولا عن مانشستر سيتي يفسح المجال أمامه لبناء إمبراطورية انتصارات خاصة به.

يدعم المالك ستان كرونكي الفريق ببطاقة بنكية قوية، فقد أنفق أكثر من 1.5 مليار جنيه إسترليني على التعاقدات منذ صيرورته المساهم الأكبر عام 2011. وإلى جانب التعاقدات، يعكف على مشروع تحديث ملعب الإمارات الذي قد تصل تكاليفه إلى 500 مليون جنيه إسترليني، بهدف زيادة سعته إلى أكثر من 70 ألف متفرج.

على الجانب التجاري، انتهت الشراكة مع هيئة السياحة الرواندية للعام الماضي بعد انتقادات واسعة، وحلت محلها شركة الموارد البشرية "ديل". كما جددت طيران الإمارات شراكتها مع الفريق حتى عام 2033.

يُتوقع أن يحصل المواهب الشابة على فرص أوسع هذا الموسم. حقق ماكس داومان رقماً قياسياً بخوضه أول مباراة له مع الفريق الأول الموسم الماضي وهو بعمر 16 عاماً. وأظهر تألقاً في مرحلة الإعداد الحالية، حيث سجل هدفاً وصنع آخر ضد جيرونا ليفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

سيحتاج كل من ديكلان رايس وبوكايو ساكا إلى فترة استعادة جيدة بعد أن وصلا إلى مونديال الولايات المتحدة وهما يعانيان إرهاق موسم طويل، رغم مشاركتهما فيها. سيمنحهما الفريق أطول وقت ممكن قبل العودة إلى المشاركة المنتظمة.

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