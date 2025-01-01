تغير لون الأسنان.. أسباب طبيعية وحلول حديثة

وكالات /سما/

يرجع تغير لون الأسنان إلى عوامل طبيعية وخارجية متعددة، حيث تشرح طبيبة الأسنان كريستينا بيشانسكايا أن هذا التغير عملية طبيعية ترتبط بالعمر والتطورات الحتمية التي تصاحب تقدم الإنسان في السن.

تتألف السن من طبقات عديدة، حيث تشكل المينا الطبقة الخارجية شبه الشفافة، بينما تقع تحتها طبقة العاج ذات اللون الأصفر. ومع مرور السنوات، تتآكل طبقة المينا تدريجياً حتى مع الالتزام بالعناية المنتظمة، فيصبح لون العاج أكثر وضوحاً، مما ينعكس على إشراق الأسنان وبياضها بشكل ملحوظ.

إلى جانب الشيخوخة الطبيعية، ترتبط عوامل أخرى عديدة بتلون الأسنان. تراكم الجير والعادات الغذائية السيئة مثل الإفراط في تناول القهوة والشاي والنبيذ الأحمر تسهم في تصبغ الأسنان، كما يلعب التدخين دوراً سلبياً واضحاً. بالإضافة إلى ذلك، قد تظهر تشققات دقيقة في المينا، وقد تتسبب بعض الأدوية وإصابات الأسنان وأمراضها في تغيير لونها.

يوصي الخبراء بتحديد السبب الحقيقي لتغير اللون قبل الشروع في أي إجراء تجميلي. فإذا كان التلون ناتجاً عن تصبغات سطحية، فإن التنظيف الاحترافي للأسنان يمثل الخطوة الأولى الفعالة. خلال هذا الإجراء، يزيل طبيب الأسنان الترسبات الجيرية والطبقة الحيوية المتراكمة، وهو ما يجعل الأسنان تستعيد لونها الطبيعي الأصلي وتبدو أفتح بشكل ملحوظ دون تغيير طبيعتها.

يساعد التنظيف الاحترافي أيضاً على تقليل خطر الإصابة بالتسوس والقضاء على الطبقة الحيوية والتصبغات السطحية، وهو ما يجهز الأسنان لمراحل تبييض إضافية إن لزم الأمر.

في حال عدم الرضا عن نتائج التنظيف، يمكن اللجوء إلى تقنية التبييض الضوئي في العيادة. تقوم هذه الطريقة على تفعيل هلام خاص بواسطة ضوء متخصص تحت إشراف طبيب الأسنان، بعد تقييم شامل لحالة المينا. تتيح التكنولوجيا الحديثة تفتيح لون الأسنان عدة درجات بأمان دون إلحاق ضرر ميكانيكي بالأنسجة. عقب العملية، يقدم الطبيب نصائح للعناية المستمرة واتباع "حمية بيضاء" تقتصر على تجنب المأكولات والمشروبات الملونة للحفاظ على النتيجة.

أشارت بيشانسكايا إلى أن الأساليب الحديثة في طب الأسنان باتت قادرة على استعادة ابتسامة جميلة وطبيعية بفعالية. فالعناية المنتظمة تساهم في استعادة اللون الطبيعي، بينما يعزز التبييض من إشراق الأسنان وبياضها.

من جانبه، أكد الدكتور كيريل بولياكوف، أخصائي طب وجراحة الأسنان، أن الكثيرين يعانون من تغيّر لون الأسنان نحو درجات أغمق وظهور رائحة فم كريهة حتى مع الالتزام المستمر بتنظيفها بالفرشاة.

في تطور علمي، طوّر علماء روس طلاء رقيق جديد لحماية مينا الأسنان، لا يقتصر على استعادة البنية الطبيعية للسن بل يقمع نمو البكتيريا المسؤولة عن التسوس بشكل فعال.

أوضحت طبيبة الأسنان فيكتوريا كنيس أن مواد غذائية معينة تؤثر بشكل مباشر على لون الأسنان، لذا يتوجب الحد من استهلاكها. وفي هذا السياق، حذّرت طبيبة الأسنان تاتيفيك بيتروسيان من استخدام العيدان في تنظيف الأسنان، إذ قد تلحق ضرراً باللثة والمينا وتسهم في تطور التسوس.

أضاف طبيب الأسنان رومان كوروليوف أن أخطر المواد الغذائية للأسنان تشمل الحلويات والنبيذ الأبيض والمشروبات الغازية، والتي يفضل تجنب الإفراط في تناولها للحفاظ على صحة الأسنان والحفاظ على لونها الطبيعي.

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