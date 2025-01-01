بوتين يطّلع على استعدادات افتتاح أكبر مدرسة موسيقية للأطفال في شرق الأورال

وكالات /سما/

نوفوسيبيرسك/سما- أطلع أندريه ترافنيكوف، حاكم منطقة نوفوسيبيرسك الروسية، الرئيس فلاديمير بوتين على الاستعدادات النهائية لافتتاح مدرسة موسيقية جديدة للأطفال في أكاديمغورودوك، على أن يتم افتتاحها في الأول من سبتمبر المقبل. جاء ذلك خلال زيارة عمل قام بها بوتين إلى المدينة، حيث اطّلع بنفسه على مراحل الإنجاز في المشروع.

تُعتبر هذه المدرسة الأولى من نوعها التي تُشاد في نوفوسيبيرسك خلال الثلاثين سنة الماضية. وسيكون المبنى الجديد الأكبر من نوعه في المنطقة الممتدة شرق جبال الأورال، حيث ستكون قادرة على استيعاب 800 طالب. أكمل حاكم المقاطعة أن البناء انتهى من جميع مراحله، وتم تركيب جميع الآلات الموسيقية استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد.

يشغل المبنى الجديد مساحة تتجاوز 5600 متر مربع، موزعة على أربعة طوابق، ويضم قاعة حفلات بسعة 350 شخصا. سيتمكن الطلاب من اختيار التخصص في أحد 22 مجالا موسيقيا مختلفا، ما يوفر فرصا واسعة للاهتمامات المتنوعة.

أُنشئت المدرسة ضمن مشروع "أكاديمغورودوك 2.0"، وهو أحد أبرز المراكز العلمية والتعليمية في روسيا، يضم في طياته عددا من المؤسسات البحثية وجامعة نوفوسيبيرسك الحكومية ومدارس متخصصة في مختلف العلوم. أكد ترافنيكوف أن وجود مدرسة موسيقية متطورة في هذا المركز سيعزز التنوع التعليمي والثقافي بالمنطقة، وسيجعلها وجهة جاذبة لكل من يهتمون بالعلوم وأصحاب الميول الفنية على حد سواء.

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