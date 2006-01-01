باريس سان جيرمان يحافظ على لقب السوبر الأوروبي بفوز على أستون فيلا

وكالات /سما/

سالزبورغ/سما- حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لقب بطولة كأس السوبر الأوروبي للموسم الثاني على التوالي، بعد فوزه على نظيره أستون فيلا الإنجليزي بهدفين لواحد، في المباراة التي أقيمت الأربعاء على ملعب ريد بول أرينا بمدينة سالزبورغ النمساوية.

افتتح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا التسجيل للفريق الباريسي في الدقيقة 20 بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يتعادل البريطاني برايان ماجو لأستون فيلا عند الدقيقة 45 من تسديدة بزاوية ضيقة عقب تمرير هوائي من زميله جون ماكجين.

في الشوط الثاني، استعاد باريس تقدمه عند الدقيقة 61 بهدف ديزيري دويه، الذي تلقى كرة بينية من عثمان ديمبلي الذي دخل بديلاً، واحتُسب الهدف بعد مراجعة تقنية الفيديو التي ألغت قرار التسلل الأولي، ليحافظ الفريق الباريسي على تقدمه حتى صافرة النهاية رغم محاولات الفريق الإنجليزي العودة للمباراة.

وحقق هذا الانتصار تكرار السيناريو الذي شهدته نسخة العام الماضي، عندما فاز باريس سان جيرمان على توتنهام هوتسبير الإنجليزي أيضاً في نفس البطولة بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة تعادل 2-2، قبل أن ينتهي الجدال برجحان الكفة لصالح الفريق الباريسي 4-3.

دخل باريس سان جيرمان البطولة بصفته بطل دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، بينما شارك أستون فيلا بصفته بطل الدوري الأوروبي. وأدار المباراة الحكم الصومالي عمر أرتان، الذي أصبح بهذه المباراة أول حكم غير أوروبي يدير نهائي السوبر الأوروبي.

وسجل ماجو بعمره 17 عاماً و212 يوماً رقماً تاريخياً في البطولة القارية، حيث أصبح أصغر لاعب يبدأ ويسجل هدفاً في نهائي كأس السوبر الأوروبي منذ بدء تسجيل البيانات في 2006 وفقاً لموقع "أوبتا" المتخصص في إحصائيات كرة القدم. انضم ماجو إلى أستون فيلا الشتاء الماضي من نادي ميتز الفرنسي مقابل 12 مليون يورو، وحصل على قرار من محكمة التحكيم الرياضية يسمح له بالمشاركة في المسابقات الرسمية بعد استئناف استقبله النادي الإنجليزي ضد قرار الاتحاد الدولي للعبة بمنع إشراكه.

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