التعاون يعرض 1.5 مليون يورو لضم أولاويين من ريزه سبور

وكالات /سما/

يسعى نادي التعاون السعودي إلى ضم لاعب الوسط النيجيري إبراهيم أولاويين من نادي ريزه سبور التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

قدّم التعاون عرضًا بقيمة 1.5 مليون يورو للحصول على خدمات أولاويين، وفق مصادر من الوسط الرياضي السعودي. والنادي السعودي ينتظر ردًا من ريزه سبور على هذا العرض بخصوص اللاعب الذي يتبقى على عقده موسم واحد فحسب.

بالتزامن مع ذلك، بدأ التعاون التفاوض المباشر مع أولاويين نفسه، حيث عرض عليه عقدًا يمتد لموسمين بمرتب سنوي يبلغ 1.2 مليون يورو. وفي حالة إتمام الصفقة برمتها، ستبلغ تكلفتها 3.9 مليون يورو.

أولاويين البالغ من العمر 28 عاما سجّل هدفين وصنع هدفًا آخر عبر 33 مشاركة مع ريزه سبور في الموسم الماضي. أما في الموسم السابق له، فأحرز 6 أهداف وصنع 9 أهداف في 34 لقاء.

يلعب أولاويين مع النادي التركي منذ بداية عام 2023، بعد أن قضى موسما ونصف مع فريق أنقرة كيسيورين جوجو التركي. وقبل انتقاله إلى الدوري التركي، مثّل اللاعب فريق رينجرز النيجيري من عام 2021.

وتقدّر منصة «ترانسفير ماركت» المتخصصة في تقييم اللاعبين القيمة السوقية للاعب بـ 2.2 مليون يورو، مما يعني أن تقييم التعاون له أقل من التقييم السوقي بحوالي 750 ألف يورو. أولاويين خاض مباراتين فقط على مستوى الكرة الدولية.

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