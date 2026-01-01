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حريق بالقاهرة

خبر : حريق ضخم يلتهم مول الأهرام بحدائق الجيزة وسط جهود مكثفة للسيطرة

الخميس 13 أغسطس 2026 04:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حريق ضخم يلتهم مول الأهرام بحدائق الجيزة وسط جهود مكثفة للسيطرة



وكالات /سما/

الجيزة/سما- اندلع حريق ضخم يوم الثلاثاء في مول الأهرام ستور الواقع بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، وسط تصاعد كثيف للدخان وتحرك فوري من السلطات المصرية. والتهمت النيران أجزاء واسعة من المبنى التجاري، فيما امتدت ألسنة اللهب إلى جدران المول بالقرب من منطقة الأهرامات الأثرية، ما أثار حالة من القلق لدى السكان المحليين.

تحركت قوات الحماية المدنية فوراً عقب استقبال غرفة عمليات النجدة بلاغاً عن اندلاع الحريق، حيث انتقلت مباشرة إلى موقع المجمع التجاري ودفعت بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل مع النيران ومحاولة منع امتدادها للمنشآت والمباني المحيطة. وفرضت الأجهزة الأمنية حاجزاً أمنياً حول موقع الحريق بالتزامن مع استمرار فرق الإطفاء في عمليات مكافحة النيران والسيطرة عليها.

وتتابع السلطات المصرية الموقف من خلال إجراء عمليات فحص ومعاينة الموقع عقب السيطرة على الحريق، بهدف الوقوف على أسباب اندلاع النيران وتقييم حجم الخسائر والأضرار الناجمة. ولم تؤكد الجهات المختصة حتى الآن وقوع أي إصابات أو وفيات جراء الحريق، فيما تستمر الأجهزة الأمنية في متابعة الموقف وحصر الأضرار المادية.

وتتكرر حوادث الحرائق في المنشآت التجارية والسكنية بمصر من وقت لآخر، حيث تعمل قوات الحماية المدنية على احتواء النيران ومنع تمددها للمناطق المجاورة، مع فتح تحقيقات أمنية شاملة لتحديد الأسباب الحقيقية وراء اندلاع كل حريق.

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#مصر #حريق #الجيزة

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