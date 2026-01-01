رجل أعمال مصري يلقى مصرعه برصاصة طائشة من سلاح حفيدته

وكالات /سما/

القاهرة/سما- لقي رجل الأعمال المصري الحاج ضياء درويش مصرعه في حادثة طراجيدية بمنطقة المرج شرقي العاصمة القاهرة، عندما أطلقت حفيدته الصغيرة رصاصة من السلاح الناري الخاص به بعد اكتشافها له بالصدفة.

وبحسب التحقيقات الأمنية، عثرت الطفلة على السلاح أثناء تواجدها مع جدها في المنزل، وفي ظروف اتسمت بالفضول الطبيعي لمثل سنها، أخذت تعبث بالسلاح دون إدراك منها لمدى خطورته. وفي لحظة مشؤومة، انطلقت منه رصاصة طائشة استهدفت جدها مباشرة، ما أسفر عن إصابة بالغة أدت إلى وفاته على الفور.

يُشار إلى أن الحاج ضياء درويش كان شقيق أحد أعضاء مجلس النواب المصري. وفور البلاغ عن الحادث، انتقلت فرق الأدلة الجنائية والجهات الأمنية إلى مسرح الحادث لمعاينته ورفع البصمات الضرورية.

وقامت الجهات الطبية بنقل جثمان المتوفى إلى مشرحة زينهم، حيث جرى عرضه على الطب الشرعي لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد أسباب الوفاة بدقة. وكلّفت النيابة العامة رجال المباحث باستكمال التحريات حول كافة ملابسات الواقعة.

وبعد استخراج تصريح الدفن وإنهاء الإجراءات القانونية الضرورية، شيعت أسرة الراحل وأهالي المنطقة جثمانه إلى مثواه الأخير في جو من الأسف والصدمة التي خيمت على الحي بعد انتشار نبأ الحادثة.