هلا أشقر صليبي تؤسس شركة استشارات تنظيمية في بيروت

وكالات /سما/

بيروت/سما- اختارت الاستشارية هلا أشقر صليبي أن تعود إلى بيروت لتبدأ فصلًا جديدًا من حياتها المهنية، وأطلقت في مايو 2026 شركة People & Co للاستشارات التنظيمية والإدارية، موجهة خدماتها للمؤسسات والشركات في المشرق والخليج العربي.

جاء هذا القرار بعد عقدين قضتهما صليبي في قطاع الاستشارات لدى عمالقة الشركات العالمية، حيث عملت مع Booz Allen Hamilton و Booz & Company و Strategy& و Kearney وغيرها من الشركات الكبرى. واستخلصت من خبرتها رؤية واضحة تشكل أساس مشروعها الجديد: أن التحديات التي تواجه الشركات الناجحة لا تنحصر دائمًا في جودة الرؤية أو المنتج، بل قد تأتي من داخل المؤسسة نفسها حين تعجز الهياكل الإدارية عن مواكبة التوسع والنمو.

تصف صليبي هذه المشكلة بـ«الانهيار ما بعد النجاح»، وهي الحالة التي تحدث حين تنتقل الشركة الصغيرة والمرنة من مرحلة البدايات إلى مرحلة التوسع، فتبدأ القرارات بالتباطؤ والصلاحيات بالتداخل، ويجد المؤسسون أنفسهم منشغلين بالتفاصيل الإدارية على حساب التركيز على رؤيتهم الأساسية والأهداف الاستراتيجية.

وتركز People & Co على حل هذه التحديات من خلال إعادة تصميم الهياكل الإدارية والحوكمة ونماذج التشغيل، وتساعد الشركات على بناء فرق أكثر وضوحًا وقدرة على التكيف والتوسع المستقبلي. وتشمل الخدمات التي تقدمها الشركة التشخيص التنظيمي الشامل للمؤسسات، وتصميم الهياكل الإدارية المناسبة، وتنفيذ مشاريع التحول المؤسسي، إلى جانب حلول خاصة مخصصة للشركات العائلية وصناديق الاستثمار والمؤسسات ذات النمو السريع.

وتجمع صليبي بين دورها في الشركة الجديدة والعمل الأكاديمي، حيث تشغل منصبًا في الجامعة الأميركية في بيروت. وتستهدف من خلال هذا المشروع الجديد مساعدة المؤسسين الطموحين على بناء شركات لا تحقق النجاح فحسب، بل تضمن استمراريتها واستدامتها على المدى الطويل.