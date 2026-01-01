المكياج غير المتناظر يحدث ثورة في معايير الجمال خريف 2026

وكالات /سما/

قواعد الجمال تتشكل بصيغ جديدة مع كل موسم، لكن بعض الاتجاهات تتجاوز فكرة التجديد وتقدم طريقة مختلفة تماماً في التعامل مع المكياج. في صيحات خريف وشتاء 2026، برز أسلوب المكياج غير المتناظر ليمنح الإطلالة طابعاً أكثر جرأة وتحرراً، من خلال التعامل مع تفاصيل الوجه بطريقة غير متوقعة بعيداً عن الصيغ المألوفة.

تقنية المكياج غير المتناظر تتعمد التخلي عن التوازن المتطابق بين جانبي الوجه، عبر استخدام التباين القوي والأشكال غير المتساوية والألوان المختلفة ما بين الجانب الأيمن والأيسر. بدلاً من النظر إلى الوجه كنصفين متطابقين، يعتمد هذا الأسلوب على عناصر مثل رسمة آيلاينر جريئة على عين واحدة فقط، أو لون شفاه مختلف بوضوح على أحد الجانبين، أو لمسة من أحمر خدود نيون توضع بعيداً عن مركز الوجه.

لعقود، استُخدمت هذه التقنية في جلسات التصوير الفني للأزياء الراقية وعروض الأزياء والإنتاجات المسرحية، لكن 2026 شهد انتشاراً واسعاً لهذا الأسلوب كصيحة جمالية متاحة للجمهور العام وأكثر حضوراً في عالم الجمال السائد.

لم يظهر هذا الاتجاه فجأة، بل تطوّر تدريجياً من لغة جمالية ارتبطت بمنصات الأزياء والتحريرات الفنية قبل أن ينتقل إلى الثقافة الشعبية. مع تغيّر نظرة عالم الجمال إلى مفهوم التماثل والكمال، أصبح عدم تطابق جانبي الوجه خياراً مقصوداً، يفتح مساحة أكبر للتجريب والتعبير الشخصي.

يختلف هذا الأسلوب عن مكياج نصف الوجه الذي يقسم الوجه بشكل واضح على خط المنتصف. المكياج غير المتناظر أكثر مرونة: قد يعتمد على توزيع بسيط وغير متساوٍ للعناصر، مثل رسم آيلاينر عائم على ثنية عين واحدة، أو استخدام ألوان متباينة في مناطق مختلفة، من دون تقسيم الوجه حرفياً إلى نصفين.

على منصات الخريف والشتاء 2026-2027، خرج هذا الأسلوب من الإطار الفني ليأخذ أشكالاً أكثر جرأة. في عرض Ashlyn، ظهر التباين عبر ترك إحدى الشفتين بمظهر طبيعي مقابل الأخرى بلون واضح. Collina Strada توجهت أبعد، بتوزيع لوني غير متساوٍ على الشفاه تبدو معه إحدى الجهات أكثر حضوراً. Proenza Schouler اتخذت اتجاهاً تجريدياً مع أحمر شفاه غير موزّع بالكامل وإبراز عين بالكحل وترك الأخرى طبيعية.

سر نجاح هذا الأسلوب يكمن في أن يبدو الاختلاف مقصوداً ومدروساً، لا كنتيجة تطبيق متقن. يكفي اختيار عنصر واحد ليكون محور الإطلالة: آيلاينر غرافيكي على عين واحدة وترك الأخرى طبيعية، أو توزيع أحمر خدود قوي على جانب واحد مع الحفاظ على باقي البشرة بملمس طبيعي. يمكن أيضاً تجربة أحجار صغيرة توضع بشكل غير متماثل حول عين، أو لون واضح على نصف الشفاه والنصف الآخر طبيعياً. القاعدة الأساسية تتمثل في الحفاظ على أساس خفيف ونضر وحواجب مرتبة، ليبقى عدم التماثل هو العنصر البارز دون أن يتحول إلى فوضى بصرية.

لتطبيق هذا الأسلوب بفعالية، تُفضل مستحضرات توفر تحكماً دقيقاً في اللون والتوزيع. آيلاينر سائل دقيق يساعد على رسم خطوط غرافيكية حادة، بينما أساس خفيف يحافظ على التركيز على التفاصيل غير المتناظرة. أحجار صغيرة وألوان قابلة للتحكم في كثافتها تكمل الصورة.

يشير ظهور هذا الاتجاه إلى تحوّل أوسع في مفهوم الجمال، من الإطلالات المتطابقة والمصقولة إلى أساليب تمنح مساحة للتجريب والاختلاف. يأتي ضمن موجة جمالية تُعرف باسم Glitchy Glam، تقوم على كسر القواعد التقليدية والمزج بين الألوان والتفاصيل بطريقة غير متوقعة مع الحفاظ على قصد ودراية.

لا ينحصر مغزى هذا التحوّل في طريقة تطبيق الآيلاينر أو توزيع أحمر الخدود، بل يعكس رغبة متزايدة في الابتعاد عن ضغط السعي إلى مظهر متطابق ومثالي. مع انتقال الأفكار الجمالية الجريئة من عروض الأزياء إلى وسائل التواصل، يبدو أن المكياج يتجه نحو التعبير الفردي، حيث يصبح الاختلاف بين جانبي الوجه جزءاً من التصميم بدلاً من كونه تفصيلاً يجب تصحيحه.

قوة هذا الاتجاه تكمن في المساحة المفتوحة للتجربة؛ كلما ابتعد المكياج عن القواعد الجامدة، أصبح أكثر قدرة على التعبير عن شخصية من يرتديه.

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