ولي العهد الأردني والأميرة رجوة يشهدان تخريج الفوج السادس من جامعة الحسين التقنية

وكالات /سما/

عمّان/سما- احتفت جامعة الحسين التقنية يوم الثلاثاء الموافق 11 من آب/أغسطس بتخريج دفعة جديدة من طلابها، في حفل حضره ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وزوجته الأميرة رجوة الحسين، في إطار دعم الأسرة الملكية للمؤسسات التعليمية والشباب الأردني.

ضم حفل التخريج 450 خريجاً وخريجة من مختلف التخصصات والدرجات العلمية، وقام الأمير الحسين خلال الاحتفال بتكريم أوائل الجامعة تقديراً لإنجازاتهم. حصل الخريجون على درجات البكالوريوس والدرجات التقنية الأولى والثانية، من برامج أكاديمية وتطبيقية متعددة تشمل الهندسة الصناعية والكهربائية وهندسة الطاقة والهندسة الميكانيكية وعلم الحاسوب وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية وهندسة العمارة.

تعكس هذه المناسبة دور المؤسسة الملكية في تطوير البرامج التعليمية التقنية التي تستجيب لاحتياجات سوق العمل المتطورة، حيث تركز على الدمج بين التميز الأكاديمي والتدريب العملي. تسعى الجامعة من خلال مناهجها إلى تزويد الطلبة بالمهارات والمعرفة الحديثة اللازمة للتنافسية في مجالاتهم المهنية، وتمكينهم من توظيف التكنولوجيا في حل التحديات العملية الواقعية.

يأتي تخريج هذه الدفعة بالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس الجامعة، التي انطلقت برؤية من ولي العهد لإنشاء مؤسسة تعليمية متخصصة تواكب تطورات سوق العمل وتركز على التعلم العملي والابتكار والجاهزية المهنية والشراكات مع القطاع الصناعي.

تمثل جامعة الحسين التقنية مؤسسة ملكية تهدف إلى تمكين الشباب الأردني بالمعرفة والمهارات والخبرات العملية اللازمة، بما يعدهم للإسهام في التنمية الوطنية والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وتوفر لهم فرصاً حقيقية للنمو والتطور المهني.