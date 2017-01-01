ريهانا تعود لموطنها باربادوس برفقة أطفالها الثلاثة

وكالات /سما/

عادت النجمة العالمية ريهانا إلى جزيرة باربادوس مسقط رأسها برفقة أطفالها الثلاثة، في رحلة عائلية احتفت بجذورها وذكريات طفولتها التي بدأت في هذه الجزيرة الكاريبية.

اصطحبت ريهانا البالغة من العمر 38 سنة أبناءها الثلاثة من شريكها إيساب روكي، وهم روكي آيريش وآر زي إيه ورايوت، إلى الحي الذي نشأت فيه، وتوقفت مع أطفالها أمام لافتة تحمل اسمها على أحد الشوارع البارزة في المدينة.

حرصت ريهانا على توثيق هذه اللحظات العائلية، حيث نشرت عبر حسابها على موقع إنستغرام صوراً تجمعها بأطفالها الثلاثة أمام اللافتة. ظهر ابناها الأكبران بأعمار 4 و3 سنوات، بينما حملت الطفلة الصغرى روكي آيريش التي ستكمل عامها الأول خلال الشهر المقبل.

في تعليقها على الصور والفيديو، عبرت ريهانا عن مشاعرها تجاه عودتها للحي الذي نشأت فيه، قائلة: "لحظة أشعر وكأنني تلك الطفلة من ويستبري... وفي اللحظة التالية، أعود بأطفالي إلى شارع ريهانا"، وأضافت: "يا للعجب كيف تسير الحياة والمجد لا يزال وسيظل دائماً للخالق القدير".

أعيدت تسمية الشارع الذي كان يُعرف سابقاً باسم ويستبري نيو رود رسمياً إلى شارع ريهانا في حفل أُقيم أواخر عام 2017، تكريماً لروبين ريهانا فنتي التي نشأت في هذا الحي قبل أن تغادر الجزيرة في سن السادسة عشرة لتحقيق أحلامها العالمية.

في وقت سابق من الشهر الجاري، شاركت ريهانا أيضاً في موكب يوم كادومنت الكبير في باربادوس، وهو الاحتفال باختتام مهرجان كروب أوفر الكاريبي، ظهرت فيه بإطلالة مزينة بالجواهر والريش الملون الزاهي، صممتها لها مصممة الأزياء المحلية لورين أوستن.

تُعتبر باربادوس موطنها الحقيقي، وتحرص ريهانا على توثيق زياراتها المتكررة للجزيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شاركت صوراً من زيارات سابقة لها مع شريكها وأطفالها.