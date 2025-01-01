  1. الرئيسية
  2. هو وهي

نجمة الموضة العالمية

خبر : كارا ديليفين.. من عارضة أزياء إلى نجمة سينما ومغنية

الخميس 13 أغسطس 2026 03:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كارا ديليفين.. من عارضة أزياء إلى نجمة سينما ومغنية



وكالات /سما/

تحتفل النجمة البريطانية كارا ديليفين بعيد ميلادها في الثاني عشر من أغسطس، وهي تتمتع بمكانة متميزة في عالم الموضة والفن العالمي، حيث بنت لنفسها مسيرة احترافية متنوعة امتدت لعقود من الزمن.

اشتهرت ديليفين في البداية كعارضة أزياء بارزة، فاكتسبت شهرة عالمية بفضل ملامحها المميزة وخاصة حاجبيها الكثيفين، واستطاعت التعاون مع علامات تجارية عملاقة وظهور على أغلفة مجلات عريقة، وشارك في عروض أزياء رفيعة المستوى.

لم تقف طموحات ديليفين عند عالم الموضة، بل انتقلت إلى مجالات فنية أوسع، حيث دخلت عالم التمثيل والغناء، وحولت شهرتها إلى منصة للتعبير عن آرائها واهتماماتها المختلفة.

اعتبرت ديليفين نموذجاً لشخصية معاصرة متعددة المواهب، استطاعت التنقل بثقة بين مجالات فنية متنوعة، وأصبحت من الشخصيات البارزة في الثقافة الشعبية العالمية الحالية.

بالإضافة إلى إنجازاتها المهنية، اشتهرت ديليفين باهتمامها بالقضايا الإنسانية والاجتماعية، واستخدمت منصتها الإعلامية والشهرة للدعوة إلى قضايا إنسانية متعددة تؤمن بها.

اقرأ أيضًا:

#كارا ديليفين #نجوم عالميون #الموضة والفن

الأكثر قراءة اليوم

400 مليون دولار في قلب إتفاق غرة .. بند مفاجئ ضمن تفاهمات الـ15 يخص ديون حماس"

ميلادينوف يفجر مفاجأة: اتفاق غزة بين حماس ومجلس السلام فقط.. وإسرائيل غير ملزمة بتقديم تنازلات حالياً

رسالة نارية من بوتين: مصادرة سفننا تعني مواجهة مفتوحة في البحار

خدعة اسرائيلية ضللت واشنطن ..مسؤولون أتراك يشككون في صحة التحذيرات من مخطط لاغتيال ترامب

الحاخام يتسحاق يوسف: لا تصوتوا لحزب شاس في الانتخابات ويجب الإطاحة بالكتلة اليمينية

رسالة ألمانية صارمة: انتقاد إسرائيل قد يكلف ثمناً باهظاً

«باسيج عالمي» وعمليات خارجية.. تحوّل غير مسبوق في الفكر العسكري الإيراني

الأخبار الرئيسية

ليبرمان : 50 من نخبة حماس تدربوا على اجتياح مستوطنة مؤخرًا والجيش لم يهاجم

IMG_6109

طهران تتحدى رواية ترامب: 75% من ترسانة الصواريخ والمسيّرات ما زالت جاهزة.. وإيران تلوّح بحرب استنزاف طويلة

بدران: حماس تستعد لخوض الانتخابات ضمن أوسع تحالف وطني وتتمسك باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

مجلس السلام : آلية جديدة لـ"مراقبة الخروقات" في غزة ولا اتفاق مالي مع حماس ..

استطلاع فلسطيني: تراجع شعبية حماس وصعود البرغوثي وتنامي التأييد للمفاوضات