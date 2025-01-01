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حفل زفاف

خبر : دانا الحلاني تستعد لزفافها بفستان من إيلي صعب وأغنية خاصة

الخميس 13 أغسطس 2026 03:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دانا الحلاني تستعد لزفافها بفستان من إيلي صعب وأغنية خاصة



وكالات /سما/

كشفت الشيف وصانعة المحتوى دانا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، عن تفاصيل التحضيرات لحفل زفافها المرتقب من خطيبها آلان سعد، بعد علاقة استمرت لأكثر من أربع سنوات.

أعربت دانا عن استبشارها بالتاريخ المختار للحفل، مشددة على أهميته الرمزية لها. وقالت إنها متفائلة وتتمنى أن يكون بداية حياة زوجية سعيدة ومباركة.

ومن المقرر أن يشهد الحفل عروضاً غنائية، بينها أغنية جديدة أنجزها خطيبها آلان سعد خصيصاً لهذه المناسبة. أوضحت دانا أنها سمعت الأغنية قبل سنتين وأخبرت آلان برغبتها في الرقص عليها في حفل زفافها، فاستجاب وأكملها.

كما ستشارك شقيقتها ماريتا الحلاني الفنانة، التي تتولى تنسيق تفاصيل الحفل، بعرض غنائي خاص.

وعن اختيارها لخطيبها، قالت دانا إنها تؤمن أن لكل شخص نصيبه، مشيرة إلى أن كثيراً من الأمور تجمعهما. وأضافت: "آلان شخص قلبه طيب وعفوي وقريب للقلب، وهو طموح ويسعى خلف أحلامه، وهو يدعمني جداً".

تختلف دانا عن أفراد عائلتها بسلوكها طريقاً مهنياً منفصلاً عن الفن. وحملت ماجستيراً في التسويق وتحليلات البيانات، ثم تخصصت في الطهو في معهد "كوردون بلو" في باريس، وهي تعتبر الطهو فناً بحد ذاته.

وعن تقدير والدها الفنان عاصي الحلاني لمهاراتها في الطهو، قالت دانا إن والدها يحب طبخها بشكل عام ويتذوق كل ما تحضره في المنزل ويعبر عن إعجابه بالأصناف التي تطهوها.

#دانا الحلاني #حفل زفاف #عاصي الحلاني

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