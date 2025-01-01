تحويل الأقراص المدمجة القديمة إلى فسيفساء لامعة مع الأطفال

وكالات /سما/

تحتفظ الكثير من المنازل بأقراص مدمجة قديمة لم تعد قيد الاستخدام، سواء كانت موسيقية أو تعليمية أو تسجل أفلاماً وملفات، وغالباً ما تبقى مرصوصة في الأدراج والصناديق دون فائدة. إلا أن هذه الأقراص اللامعة تحمل إمكانيات فنية عظيمة، إذ يمكن تقطيعها إلى قطع صغيرة براقة تشبه الفسيفساء، لتصبح خامة فنية غنية لأشغال يدوية إبداعية.

تتميز الأقراص المدمجة بسطح عاكس للضوء يعكس الانعكاسات بأشكال متغيرة حسب زاوية سقوط الضوء. هذه الخاصية تجعلها مثالية للأطفال الذين يستمتعون بالألوان والأعمال اليدوية التي تعطيهم نتيجة واضحة وملفتة. بالإضافة إلى ذلك، تحول هذه الفكرة نشاطاً بسيطاً في المنزل إلى تجربة تعليمية تعلّم الطفل أهمية إعادة استخدام الأشياء القديمة بدلاً من رميها.

من بين الأفكار الأساسية التي يمكن تنفيذها: لوحة فسيفساء صغيرة باستخدام قرص مدمج قديم وكرتون سميك، حيث يرسم على الكرتون شكل بسيط مثل قلب أو نجمة أو زهرة أو فراشة، ثم تُرتب قطع الفسيفساء داخله. بسبب الحواف الحادة الناتجة عن تقطيع الأقراص، يفضّل أن يقوم شخص بالغ بهذه الخطوة باستخدام أدوات مناسبة، بينما يشارك الطفل في اختيار الألوان وترتيب القطع وتصميم الشكل.

تطبيق آخر جميل هو تزيين إطارات الصور، حيث يمنح السطح اللامع للقطع الإطار مظهراً متميزاً. يمكن للطفل اختيار صورة عائلية أو صورة من مناسبة محببة إليه، ثم المشاركة في تصميم الإطار المحيط بها. يستطيع الطفل ترتيب القطع بطريقة عشوائية أو هندسية، أو تقسيم الإطار إلى مناطق مختلفة باستخدام قطع بأحجام متنوعة.

يمكن جعل النشاط أكثر شخصية بكتابة اسم الطفل على كرتون كبير، ثم تزيين الحروف بقطع الفسيفساء. حيث ترسم الأم الحروف بخط عريض، بينما يتولى الطفل اختيار طريقة تزيين كل حرف، وقد يخصص لون أو نمط معين لكل حرف. بعد الانتهاء، يمكن إضافة خلفية من الورق المقوى وتعليق الاسم على باب الغرفة أو فوق المكتب.

تتضمن الأفكار الإضافية رسم شمس كبيرة واستخدام قطع الأقراص حول محيطها على شكل أشعة، أو تصميم لوحة سماوية بكواكب ونجوم. يمكن للأطفال الذين يحبون الحيوانات رسم فراشة أو سمكة أو طائر، ثم تقسيم جسم الحيوان إلى مناطق صغيرة وملؤها بقطع الفسيفساء. هذا يتحول إلى درس فني ممتع حيث يمكن للوالد أو الوالدة السؤال عن اسم الحيوان ومكان عيشه وغذاؤه.

بدلاً من اللوحات، يمكن تزيين علب التخزين الكرتونية بقطع الفسيفساء، لتصبح قطعة ديكور عملية تُستخدم لحفظ الأقلام والألوان وأدوات الرسم. تربط هذه الفكرة بين الفن والاستخدام العملي، وتعلم الطفل أن إعادة التدوير لا تنتج قطعة جميلة فحسب، بل شيئاً يستخدم يومياً.

قبل البدء، يجب التأكد من أن الأقراص غير مهمة ولا تحتوي على ملفات ضرورية، ثم تنظيفها بقماش ناعم. يتولى شخص بالغ تقطيع القرص إلى أشكال هندسية مختلفة مثل المربعات والمثلثات، مع الانتباه جداً للحواف الحادة. من المفيد وضع القطع في علب منفصلة حسب الحجم، ليختار الطفل القطعة المناسبة بسهولة.

بشأن الغراء، يجب اختيار منتج مناسب للأعمال اليدوية والالتزام بتعليماته، مع توفير تهوية جيدة إذا لزم الأمر. تجنّب ترك عبوات الغراء والأدوات الحادة أمام الأطفال من دون مراقبة، خاصة الأطفال الأصغر الذين قد يضعون القطع الصغيرة في أفواههم.

نصيحة عملية: رسم التصميم بالقلم الرصاص أولاً، ثم وضع القطع فوقه من دون غراء، والتحقق من الشكل قبل البدء بالتثبيت. هذا يمنح الطفل فرصة للتفكير والتجربة واكتشاف الطريقة المناسبة. كما يمكن تصوير العمل قبل وبعد الانتهاء منه، وحفظ صور المشروعات لتشجيع الطفل على الاستمرار.

المشاركة في هذه الأنشطة تمنح الطفل وقتاً نوعياً بعيداً عن الشاشات، وتفتح المجال أمام الحوار والتعاون والضحك والتجربة. الهدف ليس الوصول إلى عمل مثالي، بل الاستمتاع بعملية الصنع. ما يبدأ كقرص قديم مهمل يمكن أن يتحول إلى قطعة فنية براقة تحمل بصمة الطفل وتزين غرفته بعمل صنعه بنفسه.