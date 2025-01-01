حكايات طريفة من صيف الأجداد والأحفاد تجمع بين الطرافة والحنين

وكالات /سما/

تحمل الحكايات التي يرويها الأجداد مكانة خاصة في قلوب الأطفال، فهي أكثر من مجرد قصص تُروى في السهرات، بل نوافذ تطل على عوالم مليئة بالمواقف الطريفة والحكمة والدفء العائلي الذي لا يُقدّر بثمن.

في صباح صيفي حار، استيقظ الجد سالم مسرعاً معلناً عن خطته العظيمة لمواجهة الحرارة. أحضر مروحة كبيرة ووضع أمامها وعاء ثلج، معتقداً أنه اخترع مكيفاً منزلياً عبقرياً. استمتع الأطفال برد الهواء البارد لدقائق قليلة، قبل أن يبدأ الثلج بالذوبان، وتنبّهت الجدة أمينة للمشكلة مسبقاً.

لم يستسلم الجد للفشل، بل انتقل إلى المرحلة الثانية من خطته: التبريد بالماء. أحضر خرطوم الحديقة، لكن الخرطوم كان له رأي آخر، فانطلق الماء نحو الجد مباشرة بقوة فائقة، تاركاً إياه مبللاً من الرأس إلى القدمين. اعتبر الجد هذا دليلاً على الانتصار على الحر، بينما ضحكت الجدة على فوضويته.

في ظهر نفس اليوم، حضّرت الجدة عصير الليمون والنعناع. طلبت من الجد إضافة مكعبات الثلج في الأكواب، لكنه انزلقت قدمه على الأرض الرطبة، وكاد يسقط لولا إمساكه بالطاولة. ادّعى الجد أنه كان يختبر توازن الطاولة، مما أثار ضحك الأطفال.

في المساء، اقترح الجد فكرة جديدة: النوم في الحديقة للاستمتاع بالهواء الطلق. لكن أصوات الحشرات جعلته يعود سريعاً إلى داخل البيت، معلناً أن الطبيعة أصبحت جميلة أكثر من اللازم.

بعد أيام قليلة، قررت الجدة فاطمة أن تتعلم استخدام الهاتف الذكي. بدأت رحلتها بالكاميرا، حيث ظنت أن الصورة التي رأتها على الشاشة لامرأة غريبة، قبل أن يخبرها الأطفال أنها صورتها هي. حاولت التقاط صورة أخرى لكنها ضغطت على الزر الخاطئ فوجدت نفسها أمام صور قطط من الإنترنت.

تقدمت الجدة بسرعة في تعلم مهارات الهاتف. تعلمت إرسال الرسائل والصور والرموز التعبيرية، لكنها أساءت استخدام الرموز في البداية. أرسلت للجد رسالة مكتوبة بطريقة غريبة مصحوبة برموز عشوائية، وأرسلت لحفيدها طلباً بشراء الخبز مصحوباً بعشرين رمزاً آخر.

حاولت الجدة تصوير مقاطع فيديو للأطفال في الحديقة، لكنها قلبت الهاتف بطريقة جعلت الصورة مائلة. أصرّت على أن الحديقة هي التي مائلة وليس الهاتف. عندما حاولت تصوير الجد أثناء سقايته للنباتات، ابتسم بطريقة مبالغ فيها وقف منتصباً كأنه في صورة رسمية.

بعد أسبوع واحد، فاجأت الجدة الجميع باكتشافهم أنها أصبحت تعرف الهاتف أفضل منهم. تعلمت تغيير خلفية الشاشة، وضبط المنبه، والبحث عن وصفات، وإرسال الصور للعائلة. أرسلت هاتف حفيدها إلى والدته بالخطأ معتقدة أنه هاتفها.

أعلنت الجدة نفسها خبيرة تكنولوجيا، وأصبحت مصورة العائلة الرسمية، رغم أن ألبوماتها تحتوي على عشرات الصور للسقف والستائر والأرضية. كانت إحدى صورها للسقف، وسمتها بفخر "سقف في ظهيرة صيفية".

اخترعت الجدة طريقتها الخاصة في استخدام التطبيقات، وحاولت الوصول إلى ميزات متقدمة بدون فهم عميق. لكن روح الفكاهة التي احتفظت بها طوال السنوات جعلتها تستقبل كل خطأ تقني بابتسامة وضحكة من الأطفال والجد.

أخبر الجد الأطفال يوماً أنه يخشى اليوم الذي تتعلم فيه الجدة تعديل الصور. ردّت الجدة بثقة أن أول صورة ستعدلها ستكون صورته، مما جعل الجد يهرب من الغرفة فوراً، بينما انفجر الأحفاد بالضحك.

هذه القصص تكشف أن العلاقة بين الأجداد والأحفاد ليست مجرد نقل للتجارب والحكايات القديمة، بل تبادل حقيقي للتعلم والمرح والحب. الأجداد يتعلمون من أحفادهم التكنولوجيا والعادات الجديدة، والأحفاد يكتسبون من أجدادهم الحكمة والفكاهة والدفء العائلي.