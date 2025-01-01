مكيف الهواء في غرفة الرضيع.. متى يكون آمنًا وكيف تستخدمينه بأمان

وكالات /سما/

يُعتبر تكييف الهواء خيارًا آمنًا لغرفة الرضيع عند استخدامه بحكمة، فالبيئة الباردة المعتدلة تساهم في نوم هادئ مريح. إلا أن اتخاذ الاحتياطات اللازمة ومعرفة كيفية الاستخدام الصحيح أساسيان لتهيئة مساحة نوم آمنة لطفلك.

تُحافظ مكيفات الهواء على درجة حرارة مثالية تتراوح بين 21 و24 درجة مئوية، وهي الحرارة الموصى بها لتجنب متلازمة موت الرضع المفاجئ. عند الالتزام بهذا النطاق الحراري والاحتياطات الأساسية، يمكن للتكييف أن يحافظ على راحة طفلك خلال فصل الصيف دون أضرار، مع حماية جسمه من ارتفاع درجات الحرارة الداخلية التي قد تشكل خطورة.

تجنبي الإفراط في استخدام المكيف حتى لا يعتاد طفلك على البقاء دائمًا في غرفة مكيفة ويشعر بعدم الراحة في الأجواء العادية. استخدمي التكييف فقط عندما يكون الجو حارًا بشكل استثنائي.

إذا لم تُحافظ على درجة الحرارة المثالية، قد ينخفض جسم الرضيع فيظهر الارتعاش والتنفس البطيء وشحوب اللون وبرودة الجلد. لذا تفقدي إعدادات المكيف بانتظام وأعيدي ضبطها لتبقى ضمن النطاق الموصى به.

ضعي سرير طفلك بعيدًا عن فتحات تهوية المكيف مباشرة، كي لا يتعرض للهواء البارد المباشر الذي قد يسبب له البرد والانزعاج.

اكتسي طفلك ملابس خفيفة تغطي ذراعيه وساقيه، واستخدمي قبعة ناعمة لحماية رأسه. تجنبي البطانيات إذا كان أقل من ستة أشهر لتقليل خطر الاختناق، وارتدي له جوارب وملابس محكمة النسيج للحفاظ على دفئه.

شغّلي المكيف لفترات محدودة فقط، واضبطي منبهًا على هاتفك للتحقق من درجة الحرارة بين الحين والآخر. إذا كان جهازك مزودًا بمنبه مدمج، استخدميه لضبط المدة اللازمة لتبريد الغرفة.

تتراكم الأتربة والجراثيم والمواد المسببة للحساسية في مرشحات الهواء وقنوات التهوية، مما قد يؤدي إلى مشاكل تنفسية عند الأطفال. التزمي بجدول تنظيف منتظم للجهاز وغسل الفلاتر دورياً، خاصة إذا كان طفلك يعاني من الربو أو الحساسية.

يسحب التكييف الرطوبة من الغرفة، مما قد يجعل بشرة طفلك جافة وخشنة. استخدمي جهاز ترطيب بالرذاذ البارد أو ضعي وعاء ماء في الزاوية، مع الحفاظ على ترطيب بشرة طفلك والإرضاع المنتظم.

أغلقي الأبواب والنوافذ عند تشغيل المكيف في الغرفة. عندما لا يكون الجهاز قيد الاستخدام، افتحي الأبواب والنوافذ لتدوير الهواء النقي والسماح بدخول أشعة الشمس.

تفقدي أطراف طفلك والجلد حول بطنه وظهره أثناء الليل. إذا كانت باردة، لفيه بملابس مريحة إضافية أو اضبطي درجة الحرارة لمساعدته على النوم براحة.

تكييف الهواء لن يسبب للرضيع المرض أو ارتفاع درجة حرارته؛ بل يحافظ على بيئة آمنة. حتى إذا كان الطفل يعاني من حمى، يمكن استخدام المكيف للحفاظ على درجة حرارة الغرفة ضمن النطاق الآمن بين 20 و22 درجة مئوية.

تنويه: قبل تطبيق أي نصيحة أو بدء أي علاج، استشيري طبيبًا متخصصًا.