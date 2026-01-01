نادي أبها ينهي سداد مستحقات فنية قديمة بـ 2.2 مليون ريال

وكالات /سما/

أبها/سما- أنهى نادي أبها السعودي سداد مستحقات مالية متراكمة تعود إلى فترة الإدارة السابقة في عام 2023، حسب تصريح سعد الأحمري رئيس النادي لـ«الرياضية».

وتبلغ المبالغ المسددة نحو 2.2 مليون ريال، كانت مستحقة على النادي لصالح المدرب البولندي السابق شيسواف ميخنيفيتش والمدرب المساعد وبقية الجهاز الفني السابق، بناءً على حكم صادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وجاء سداد هذه الديون ضمن جهود إدارة أبها الحالية في تسوية الملفات المالية والقضايا العالقة الموروثة من الإدارة السابقة.

لكن الأحمري حذر من احتمالية ظهور قضايا إضافية متعلقة بالإدارة السابقة قد تفرض على النادي أحكامًا مالية جديدة. وقال في هذا السياق: «نحذر من وجود قضايا أخرى تعود إلى الإدارة السابقة، ولا علاقة للإدارة الحالية بها، ومع الأسف سيكون النادي ملزمًا بتنفيذ أي أحكام تصدر بحقه».

وأبدى رئيس النادي قلقه من الضغط المالي الذي قد تسببه أحكام إضافية، مشيرًا إلى التزامات النادي الراهنة تجاه لاعبيه والتحديات المالية في المرحلة الحالية. وأضاف الأحمري: «في حال صدور أحكام ضد النادي، فلن نكون قادرين على سداد المبالغ المحكوم بها، وهو ما سيمثل أعباء مالية إضافية على النادي».

وسيبدأ فريق أبها الأول موسمه الكروي يوم الخميس المقبل، حين يستضيف نادي الحزم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة، ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

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