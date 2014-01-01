نقل أليكسيس سانشيز إلى مونتريال الكندية حتى 2027

وكالات /سما/

مونتريال/سما- انضم المهاجم الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز إلى صفوف فريق مونتريال الكندي لكرة القدم الثلاثاء، بعقد يمتد حتى نهاية عام 2027 مع إمكانية تمديده موسمًا إضافيًا. جاءت الخطوة بعد انتهاء ارتباط اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا مع نادي إشبيلية الإسباني.

قال لوكا سابوتو، المدير الأول للتوظيف والمنهجية الرياضية في مونتريال: «يمتلك سانشيز مهارات فنية عالية الجودة وخبرة واسعة على أرفع المستويات العالمية، وسماته القيادية وروحه التنافسية تتطابق تمامًا مع قيم نادينا وأهدافه. نحن متأكدون من أنه سيترك بصمة مباشرة على أداء الفريق داخل الملعب وفي الجانب النفسي».

أعرب سانشيز عن رضاه بقوله: «أنا سعيد جدًا بالانضمام إلى مونتريال وبثقة الإدارة بي، وأترقب بحماس استثمار خبرتي لتحقيق طموحاتنا وإسعاد الجماهير. قدومي هنا لتقديم أفضل ما لدي من أجل هذا الفريق والمدينة».

أمضى سانشيز الموسم الماضي مع إشبيلية، حيث سجل 4 أهداف وقدّم هدفين عبر 30 مباراة في جميع المسابقات. يُعتبر اللاعب من أكثر الرموز تتويجًا في تاريخ كرة القدم التشيلية.

انضم سانشيز إلى برشلونة الإسباني عام 2011 ليصبح أول لاعب تشيلي يرتدي قميص الكاتالوني، حيث فاز بسوبر إسبانيا مرتين والدوري والكأس المحليين، إضافة إلى السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

انتقل اللاعب إلى أرسنال الإنجليزي عام 2014، وحقق معه كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين (2015 و2017)، وثلاث نسخ من درع الاتحاد (2014 و2015 و2017).

مثّل سانشيز إنتر ميلان الإيطالية، حيث توّج بالدوري المحلي مرتين (2021 و2024) والسوبر الإيطالي مرتين (2022 و2024) والكأس الإيطالية عام 2022. كما بلغ معهم نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2020.

يُعتبر سانشيز من رموز الجيل الذهبي للمنتخب التشيلي، وساهم في فوز الفريق بلقب كوبا أمريكا مرتين على التوالي (2015 و2016)، ووصل معهم إلى نهائي كأس القارات عام 2017.

يحمل اللاعب رقمين قياسيين للتاريخ التشيلي: 51 هدفًا في الدرجة الأولى و168 مباراة دولية.

اقرأ أيضًا: