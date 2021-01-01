فولهام يضم لاعب الوسط الإيرلندي الشمالي شيا تشارلز برعاية طويلة

وكالات /سما/

لندن/سما- أتمم نادي فولهام الإنجليزي، الثلاثاء، صفقة ضم لاعب الوسط الإيرلندي الشمالي شيا تشارلز من فريق ساوثهامبتون على عقد يمتد لخمس سنوات، وينتهي في صيف 2031، مع إمكانية إضافة موسم واحد إضافي.

يبلغ تشارلز من العمر 22 سنة، واشتهر خلال مسيرته الكروية في الدرجات الإنجليزية السفلى قبل أن ينال فرصته في الدوري الممتاز. بدأ مسيرته الاحترافية في أكاديمية مانشستر سيتي، حيث لعب مع فريق الشباب وساهم في فوز الفريق بلقبين متتاليين في دوري الاحتياطيات في الموسمين 2021-2022 و2022-2023.

جذب أدائه المتميز اهتمام المدرب الإسباني بيب جوارديولا، الذي منحه فرصة الظهور الأول مع الفريق الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز في مايو 2023. في الصيف ذاته، انتقل تشارلز بشكل دائم إلى ساوثهامبتون، حيث خاض 38 مباراة في جميع البطولات وأسهم في تأهيل الفريق للعودة إلى الدوري الممتاز عبر التصفيات.

أمضى تشارلز موسم 2024-2025 معارًا في شيفيلد وينزداي، حيث لعب في جميع مباريات الدوري الـ46 وتمكن من الفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم مع الفريق. كما ترشح للفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في دوري البطولة الإنجليزية.

على الصعيد الدولي، يمتلك تشارلز خبرة متقدمة رغم صغر سنه، حيث لعب 35 مباراة دولية مع منتخب أيرلندا الشمالية.

علق تشارلز على الانتقال قائلًا: «أنا متحمس للغاية لإتمام الصفقة أخيرًا. يمتلك النادي أساسًا متينًا للغاية، من القاعدة إلى القمة حقًا». وأضاف: «أتمنى أن أبدأ مسيرتي في الدوري الممتاز بقوة في نادٍ مميز، إنه أمر مثالي بالنسبة لي، وآمل أن يكون كذلك للجماهير أيضًا».

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