  1. الرئيسية
  2. الرياضة

انتقال رياضي

خبر : فولهام يضم لاعب الوسط الإيرلندي الشمالي شيا تشارلز برعاية طويلة

الخميس 13 أغسطس 2026 01:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فولهام يضم لاعب الوسط الإيرلندي الشمالي شيا تشارلز برعاية طويلة



وكالات /سما/

لندن/سما- أتمم نادي فولهام الإنجليزي، الثلاثاء، صفقة ضم لاعب الوسط الإيرلندي الشمالي شيا تشارلز من فريق ساوثهامبتون على عقد يمتد لخمس سنوات، وينتهي في صيف 2031، مع إمكانية إضافة موسم واحد إضافي.

يبلغ تشارلز من العمر 22 سنة، واشتهر خلال مسيرته الكروية في الدرجات الإنجليزية السفلى قبل أن ينال فرصته في الدوري الممتاز. بدأ مسيرته الاحترافية في أكاديمية مانشستر سيتي، حيث لعب مع فريق الشباب وساهم في فوز الفريق بلقبين متتاليين في دوري الاحتياطيات في الموسمين 2021-2022 و2022-2023.

جذب أدائه المتميز اهتمام المدرب الإسباني بيب جوارديولا، الذي منحه فرصة الظهور الأول مع الفريق الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز في مايو 2023. في الصيف ذاته، انتقل تشارلز بشكل دائم إلى ساوثهامبتون، حيث خاض 38 مباراة في جميع البطولات وأسهم في تأهيل الفريق للعودة إلى الدوري الممتاز عبر التصفيات.

أمضى تشارلز موسم 2024-2025 معارًا في شيفيلد وينزداي، حيث لعب في جميع مباريات الدوري الـ46 وتمكن من الفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم مع الفريق. كما ترشح للفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في دوري البطولة الإنجليزية.

على الصعيد الدولي، يمتلك تشارلز خبرة متقدمة رغم صغر سنه، حيث لعب 35 مباراة دولية مع منتخب أيرلندا الشمالية.

علق تشارلز على الانتقال قائلًا: «أنا متحمس للغاية لإتمام الصفقة أخيرًا. يمتلك النادي أساسًا متينًا للغاية، من القاعدة إلى القمة حقًا». وأضاف: «أتمنى أن أبدأ مسيرتي في الدوري الممتاز بقوة في نادٍ مميز، إنه أمر مثالي بالنسبة لي، وآمل أن يكون كذلك للجماهير أيضًا».

اقرأ أيضًا:

#كرة القدم الإنجليزية #فولهام #الانتقالات الرياضية

الأكثر قراءة اليوم

400 مليون دولار في قلب إتفاق غرة .. بند مفاجئ ضمن تفاهمات الـ15 يخص ديون حماس"

ميلادينوف يفجر مفاجأة: اتفاق غزة بين حماس ومجلس السلام فقط.. وإسرائيل غير ملزمة بتقديم تنازلات حالياً

رسالة نارية من بوتين: مصادرة سفننا تعني مواجهة مفتوحة في البحار

خدعة اسرائيلية ضللت واشنطن ..مسؤولون أتراك يشككون في صحة التحذيرات من مخطط لاغتيال ترامب

الحاخام يتسحاق يوسف: لا تصوتوا لحزب شاس في الانتخابات ويجب الإطاحة بالكتلة اليمينية

رسالة ألمانية صارمة: انتقاد إسرائيل قد يكلف ثمناً باهظاً

«باسيج عالمي» وعمليات خارجية.. تحوّل غير مسبوق في الفكر العسكري الإيراني

الأخبار الرئيسية

ليبرمان : 50 من نخبة حماس تدربوا على اجتياح مستوطنة مؤخرًا والجيش لم يهاجم

IMG_6109

طهران تتحدى رواية ترامب: 75% من ترسانة الصواريخ والمسيّرات ما زالت جاهزة.. وإيران تلوّح بحرب استنزاف طويلة

بدران: حماس تستعد لخوض الانتخابات ضمن أوسع تحالف وطني وتتمسك باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

مجلس السلام : آلية جديدة لـ"مراقبة الخروقات" في غزة ولا اتفاق مالي مع حماس ..

استطلاع فلسطيني: تراجع شعبية حماس وصعود البرغوثي وتنامي التأييد للمفاوضات