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كرة القدم السعودية

خبر : رونالدو يتغيّب عن مواجهتي الفتح والدرعية

الخميس 13 أغسطس 2026 01:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو يتغيّب عن مواجهتي الفتح والدرعية



وكالات /سما/

الرياض/سما- سيتغيّب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، عن المباراتين الأوليين للفريق في الموسم الرياضي الجديد، وفقًا لما أفادت به مصادر متابعة للشأن السعودي.

يواجه النصر نادي الفتح السبت المقبل في أول مواجهة له ببطولة دوري روشن السعودي في محاولة الدفاع عن لقب الموسم الماضي. وبعد ثلاثة أيام من هذه المواجهة، سيلتقي الفريق العاصمي نادي الدرعية في مباراة من مرحلة الـ 32 من بطولة كأس خادم المسجد الأقصى المباركين الشريفين.

احتفل رونالدو بزواجه الثلاثاء الماضي من عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريجيز. وأتاحت له الإجازة الإضافية التي منحت له بعد مشاركته في كأس العالم 2026 مع منتخب البرتغال فرصة التفرغ لتحضيرات الزفاف وإتمام مراسمه.

لم يشارك رونالدو في برنامج الإعداد الذي خضع له فريق النصر استعدادًا للموسم الجديد، لكنه سيعود للانضمام إلى تدريبات الفريق قريبًا، ما يعني عودة قيادته الفنية بعد غياب اجباري دام أسبوعين.

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#كريستيانو رونالدو #نادي النصر #دوري روشن السعودي

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