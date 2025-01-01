ليبرمان : 50 من نخبة حماس تدربوا على اجتياح مستوطنة مؤخرًا والجيش لم يهاجم

القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية، في تقرير أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية، عن مزاعم تتعلق بإحباط عملية كانت تخطط لها حركة حماس ضد إحدى المستوطنات الواقعة في منطقة غلاف غزة. وبحسب ما نقله التقرير عن عضو الكنيست ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، فإن أجهزة الأمن الإسرائيلية كانت تملك معلومات مسبقة تفيد بأن نحو 50 عنصراً من قوات النخبة التابعة لحماس أجروا تدريبات استعداداً لتنفيذ عملية اقتحام لإحدى المستوطنات الحدودية.

ووفقاً لتصريحات ليبرمان، فإن المؤسسة العسكرية كانت على علم بالتحضيرات الجارية، إلا أن تنفيذ ضربة استباقية لإحباط العملية لم يتم بسبب توجيهات صادرة عن المستوى السياسي، على حد قوله. واعتبر ليبرمان أن الواقعة تثير تساؤلات حول آليات اتخاذ القرار الأمني والسياسي في القضايا المرتبطة بقطاع غزة، خصوصاً في الفترات التي تشهد تهدئة أو وقفاً لإطلاق النار.

في المقابل، أقر مسؤولون في الجيش الإسرائيلي بشكل جزئي بوجود مؤشرات استخباراتية وتحذيرات مسبقة دفعت القوات إلى رفع مستوى الجاهزية والاستنفار في المنطقة الحدودية. غير أنهم نفوا الرواية التي تتحدث عن قرار سياسي مباشر بمنع تنفيذ ضربة استباقية، موضحين أن المعلومات المتوفرة آنذاك لم تترافق مع رصد ميداني مباشر لعناصر حماس في موقع يمكن استهدافه، الأمر الذي جعل تنفيذ هجوم وقائي أمراً غير ممكن من الناحية العملياتية وفق تقديرهم.

وتأتي هذه التصريحات في سياق الجدل المتواصل داخل إسرائيل بشأن أداء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في التعامل مع التهديدات القادمة من قطاع غزة، لا سيما بعد الهجمات التي شهدتها منطقة غلاف غزة خلال السنوات الأخيرة. وتُعد المنطقة واحدة من أكثر المناطق حساسية أمنياً، إذ تضم عشرات المستوطنات والبلدات الإسرائيلية القريبة من حدود القطاع.

ويرى مراقبون أن إثارة هذا الملف في الوقت الحالي قد تحمل أبعاداً سياسية داخلية، خاصة في ظل استمرار النقاشات حول مسؤولية القيادات السياسية والعسكرية عن تقديرات التهديدات الأمنية السابقة. كما أن تصريحات ليبرمان قد تزيد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية للمطالبة بكشف مزيد من التفاصيل المتعلقة بآليات اتخاذ القرار في الحالات التي تتوفر فيها معلومات استخباراتية عن تهديدات محتملة.