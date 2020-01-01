طبيب شرعي: تجاهل إشارات تحذيرية قبل وفاة مارادونا

وكالات /سما/

بوينوس أيرس/سما- شهد طبيب شرعي، أمس الثلاثاء، في محاكمة سبعة من العاملين في القطاع الصحي، أن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا أظهرت أعراضًا تحذيرية عديدة قبل وفاته سنة 2020 لم تأخذ بها الفريق الطبي المسؤول عن رعايته.

أفاد الدكتور كارلوس كاسينيلي، الذي شارك في تشريح جثة مارادونا وكان عضوًا في لجنة طبية حكومية درست الحالة، بأن "انتفاخًا في الأطراف السفلية والأصابع، وشخيرًا، وضيقًا في التنفس، ومؤشرات على ارتفاع ضغط الدم وتسارع نبضات القلب" كانت علامات واضحة على خطر محدق. قال كاسينيلي: "لم يذهب أحد ليتحقق من سبب هذا التورم العام رغم أنه مثّل خطرًا على الحياة".

انتقد الطبيب الشرعي سلوك الفريق الطبي بقوله إن "هذه الإشارات التحذيرية لم تؤخذ في الاعتبار من قبل الأطباء، لأن سلوكهم لم يتغير"، مما أدى إلى النتيجة النهائية وهي الوفاة. وأضاف أن "التدهور كان تدريجيًا منذ خروج مارادونا من المستشفى وحتى وفاته، على مدى عشرة أيام على الأقل، وكان من الممكن التفطن للإنذار".

أشار كاسينيلي، في شهادته أمام المحكمة منذ أربعة أشهر في سان إيسيدرو، إلى أن اللجنة الطبية التي ضمّت 22 عضوًا خلصت إلى أن "مرحلة الاحتضار" استمرت نحو 12 ساعة قبل الوفاة، وهي المدة التي لا تزال محل جدل بين أطراف الدعوى. وصف هذه المرحلة بأنها "الفترة الفاصلة بين الحياة والموت التي تتراجع خلالها الوظائف الحيوية تدريجيًا قبل الوصول إلى مرحلة يصبح الانتقال فيها إلى الموت أمرًا لا رجعة فيه".

عُثر على مارادونا متوفيًا في سريره قرابة منتصف نهار 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عن 60 عامًا، بعد أسبوعين من خضوعه لعملية جراحية في تشرين الثاني من العام ذاته. أجريت العملية والفترة اللاحقة للتعافي داخل منزل مستأجر في منطقة تيغري شمال بوينوس أيرس. أرجعت التقارير الطبية الوفاة إلى أزمة قلبية تنفسية مصحوبة بوذمة رئوية.

يواجه المتهمون السبعة، من بينهم طبيب نفسي وأخصائي علم نفس وممرضون، خطر السجن لمدة تصل إلى 25 عامًا، لكنهم ينفون المسؤولية ويؤكدون أن أدوارهم كانت محددة ضمن اختصاصاتهم ولا تتصل مباشرة بالأسباب السريرية للوفاة. من المتوقع أن تستمر الإجراءات القضائية إلى ما بعد الشهر الجاري.