الفهمي: محرز وكيسيه رحلا بقرار فني وسنعوّض الرحيلين

وكالات /سما/

جدة/سما- أكد ماجد الفهمي، الناطق الرسمي لنادي الأهلي، أن إدارة النادي تعمل على سد جميع احتياجات الفريق الأول لكرة القدم، مشدداً على تعويض كل اللاعبين الذين غادروا أثناء الفترة الماضية، وإكمال تدعيم الصفوف قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد.

جاءت تصريحات الفهمي خلال مشاركته في برنامج «دورينا غير»، حيث تناول عدداً من الملفات الأهلاوية الساخنة، وفي مقدمتها رحيل المدرب الألماني ماتياس يايسله، ومستقبل عدد من اللاعبين والتحضيرات للموسم الجديد. وأشار إلى أن العمل داخل النادي تضاعف خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال الفهمي إن إدارة الأهلي «لا تتنفس إلا من خلال الجمهور»، حاملاً رسالة طمأنة إلى جماهير النادي. وأكد أن الفريق سيواجه موسماً مختلفاً، قائلاً: «اطمئنوا، الأهلي سوف يكون صاحب تاريخ كبير هذا الموسم».

بخصوص الرحيلات البارزة، أوضح الناطق أن رحيل المحترف الجزائري رياض محرز والإيفواري فرانك كيسيه كان «بقرار فني بحت وليس مادي»، موضحاً أن المدرب السابق يايسله اتخذ هذا القرار بمفرده، بينما لم يكن للمدير الرياضي بيدرو أي رأي في رحيلهما. ورفض الفهمي الكشف عن أسماء محددة في المفاوضات الجارية، بما فيها إمكانية عودة كيسيه.

وأشار الفهمي إلى أن حارس المرمى السنغالي إدوار ميندي سيستمر في مشواره مع الأهلي، فيما قال إن وضع إنزو ميلوت سيُحسم قريباً. وأكد أن جميع الصفقات التي أُبرمت عُرضت على يايسله وحظيت بموافقته، نافياً أن يملك بيدرو صلاحية التأثير على اختيارات المدرب للاعبين.

بشأن استقالة يايسله، أوضح الفهمي أن الإدارة قدّمت للمدرب جميع المتطلبات التي طلبها، لكنه اختار الاستقالة في النهاية. وقال: «بعد عودة الفريق إلى جدة، كان يايسله يسأل عن أوضاع الملعب والتدريبات، ثم تفاجأنا بتقديمه للاستقالة، ولا نريد التحدث عن الماضي».

وأكد الفهمي أن النادي تحرك بسرعة بعد رحيل المدرب واختار جهازاً فنياً يتوافق مع النهج الذي كان الفريق يتبعه، مشيراً إلى أن خيارات التعاقد لا تزال مفتوحة لاستكمال احتياجات الفريق.

وشدد الفهمي على أن الأهلي يدخل الموسم الجديد برغبات طموحة جداً، قائلاً: «أي بطولة سيلعب فيها الفريق فهو مؤهل لحصادها»، مؤكداً على عمل الإدارة على استقرار الفريق، وأن كل لاعب يحتاج إليه النادي سيستمر معه.

وفيما يتعلق بالمدافع علي مجرشي، طلب الفهمي احترام خصوصية اللاعب، موضحاً أنه يمر بظروف خاصة، قائلاً: «نتمنى من الجميع البعد عن الحديث عما يمر به اللاعب لخصوصيته».

وختم الفهمي تصريحاته بموجهاً رسالة إلى جماهير الأهلي، مؤكداً أن الفريق يعيش حالة من التماسك والترابط، وأن اللاعبين يتطلعون للعودة للعب أمام جماهيرهم، قائلاً: «العمل المقدم من بيدرو مضاعف، وأوجه رسالة للجماهير بأن الفريق متماسك، واللاعبون مشتاقون لجمهور النادي ويرددون الأهازيج داخل النادي شوقاً للجماهير».

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