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تحية وفاء لعملاق

خبر : سارة نور الشريف تستحضر ذكرى والدها في الذكرى الـ 11 لرحيله

الأربعاء 12 أغسطس 2026 11:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
سارة نور الشريف تستحضر ذكرى والدها في الذكرى الـ 11 لرحيله



وكالات /سما/

القاهرة/سما- نشرت الممثلة المصرية سارة نور الشريف رسالة وفاء لوالدها الممثل الراحل نور الشريف بمناسبة مرور 11 سنة على رحيله، أطلعت من خلالها متابعيها على مشاعرها تجاه فقدانه.

قالت سارة في رسالتها: "بابي حبيبي، وحشتني، عندي مشكلة إنك عايش معايا بس إنت مش موجود، بكلمك وباحكيلك حاجات كتير، وباتخض لما ألاقي نفسي بقول أنا عايزة أحكي لبابي الحكاية دي وأفتكر إنك مش هنا، وباتخض لما ألاقي نفسي عملت أكلة حلوة وأقول عايزة بابي يدوقها".

عكست الرسالة استمرار الحضور الروحي لوالدها في حياتها، حيث يبقى حاضراً في لحظاتها اليومية، صغيرها وكبيرها، رغم مرور أكثر من عقد على وفاته.

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