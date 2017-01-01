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حياة شخصية

خبر : كريستيانو رونالدو يُعلن زواجه رسميًا من جورجينا رودريغيز

الأربعاء 12 أغسطس 2026 10:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
كريستيانو رونالدو يُعلن زواجه رسميًا من جورجينا رودريغيز



وكالات /سما/

أعلن نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو زواجه من جورجينا رودريغيز عبر منشور على حسابه في إنستغرام، لاحقًا لخطوبتهما الرسمية التي أعلنتها جورجينا في أغسطس/آب 2025.

يأتي هذا الإعلان بعد سنوات من العلاقة التي جمعت الثنائي، وقد حظيت بمتابعة إعلامية وجماهيرية واسعة على الصعيد العالمي. يُسلّط هذا الزواج الضوء على قصة حب بدأت عندما التقى رونالدو برودريغيز وهي تعمل مساعدة مبيعات في متجر غوتشي، بعد انفصاله عن عارضة الأزياء إيرينا شايك.

التقى الثنائي رسميًا بالجمهور لأول مرة عام 2016 في حفل جوائز FIFA بزيورخ، حيث ظهرا برفقة كريستيانو جونيور، الابن الأكبر لرونالدو. وفي مارس من العام نفسه، أعلنا علاقتهما رسميًا عبر إنستغرام.

أنجب الثنائي عددًا من الأبناء خلال علاقتهما. وُلد توأماهما إيفا وماتيو عام 2017 عن طريق أم بديلة، وتبعهما ولادة ألانا مارتينا في نوفمبر/تشرين الثاني 2017. وفي عام 2022، توقعا قدوم توأم آخر، لكن أعلنا وفاة الطفل الذكر، بينما وُلدت ابنتهما بيلا إزميرالدا بسلام.

وصفت جورجينا في مسلسل نتفليكس الموثقي "أنا جورجينا" بدايات علاقتهما، مذكرة أن رونالدو كان يأتي لاصطحابها من العمل بسيارات فاخرة. وفي لقاء سابق، أكدت اهتمامها بالحياة العائلية، قائلة إنها شخصية عائلية تحب الأطفال والطبيعة.

أعلنت جورجينا خطوبتها رسميًا في 11 أغسطس/آب 2025، بعد ثماني سنوات من بدء علاقتهما برونالدو، حين نشرت صورة خاتم خطوبتها على إنستغرام مع التعليق "نعم، أقبل."

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