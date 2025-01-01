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حياة المشاهير

خبر : ليلى زاهر وهشام جمال يروان تفاصيل رحلة حبهما

الأربعاء 12 أغسطس 2026 10:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليلى زاهر وهشام جمال يروان تفاصيل رحلة حبهما



وكالات /سما/

الممثلة ليلى زاهر والممثل هشام جمال يستعيدان ذكريات تفاصيل العلاقة التي جمعتهما، في حديث يكشفان فيه عن بدايات حبهما وما أدى إلى قرارهما الزواج.

تروي ليلى زاهر كيف كانت تحلم بشريك حياتها، وكيف كان لديها تصور واضح عن الشخص الذي تريده بجانبها. ويشير الحديث إلى أن جرأة البدايات والحضور القوي كانا عنصرين محوريين في القصة، حيث يتحدث عن الجرأة والتأثير والقوة كصفات ساهمت في تطور العلاقة.

خلال حديثهما، يكشف هشام جمال عن كواليس فترة الخطوبة والزفاف، ومحاولاته للتعامل مع العاطفة الجياشة لزوجته في تلك اللحظات المهمة. كما يشير إلى أنه واجه تحديات في محاولته التحكم في انفعالات ليلى خلال حفل الزفاف.

وتتطرق القصة إلى التحديات التي واجهت العلاقة، بما في ذلك الخلافات حول قرارات معينة مثل اختيار اسم مولودتهما الأولى، حيث كانت ليلى تطمح لمولود ذكر وحدثت خلافات بشأن القرار.

يؤكدان على أن فقدان الثقة يشكل عائقًا حقيقيًا أمام استمرارية أي علاقة، وأن الحفاظ على التواصل والثقة المتبادلة هما أساس استقرار الحياة الزوجية.

#ليلى زاهر #هشام جمال #مشاهير

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