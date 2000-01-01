ساعات شانيل النسائية: من بريمير إلى J12.. رموز الأناقة والفخامة

وكالات /سما/

تتجاوز ساعات شانيل النسائية وظيفتها الأساسية لقياس الوقت، لتصبح قطعًا فاخرة تجسد الأناقة والتصميم الراقي. تقدم العلامة الفرنسية الشهيرة مجموعات متنوعة تختلف في الأسلوب والحجم والمواد والألوان، مما يتيح لكل امرأة اختيار الساعة التي تعكس ذوقها وشخصيتها.

تُعد ساعة بريمير من أشهر منتجات شانيل في عالم الساعات. ظهرت هذه الساعة المميزة عام 1987 بتصميم ثماني الأضلاع مستوحى من ساحة فاندوم وسدادة عطر شانيل رقم 5 الشهيرة. توفرت بأحجام متعددة، وارتدتها أيقونات الموضة مثل إينيس دي لا فريسانج وكلاوديا شيفر، ونافست ساعات علامات فاخرة عريقة. توقف إنتاجها عام 2007 قبل عودتها المجددة عام 2013.

تشتهر مجموعة J12 بتصميمها العصري الفاخر واستخدام السيراميك عالي التقنية. أحدثت هذه الساعة التي ظهرت عام 2000 ثورة في صناعة الساعات الفاخرة من خلال جمعها بين الطابع الرياضي والفخامة. تتوفر بعدة موديلات منها ساعة كوارتز بقطر 33 ملم وأخرى أوتوماتيكية بقطر 38 ملم، بالإضافة إلى نسخ مرصعة بالألماس. بفضل مقاومتها للخدوش والماء، نجحت في الانتقال بسلاسة من اليخوت إلى قاعات اجتماعات العمل.

أطلقت شانيل عام 2012 ساعة بريمير فلاينج توربيون ذات الإصدار المحدود (استمر إنتاجها حتى 2014). تميزت بتوربيون على شكل زهرة الكاميليا، مجسدةً براعة ميكانيكية فائقة. وفي عام 2015، قدمت العلامة ساعة بوي.فريند، التي تعكس شغف المؤسسة بالأناقة المحايدة بين الجنسين وتجمع بين الأسلوب الثماني الأضلاع والبساطة.

في عام 2017، أعادت شانيل تصميم مشبك حقيبتها الأيقونية 2.55 ليصبح ساعة كود كوكو، الجامعة بين المجوهرات وقياس الوقت. وكشفت عام 2019 عن ساعة J12 Caliber 12.1 المزودة بحركة حصرية معتمدة، محافظة على السيراميك المميز باللونين الأسود والأبيض.

يمكن دمج ساعة شانيل في الإطلالة اليومية أو اختيار تصميم فاخر للمناسبات الخاصة. للاستخدام اليومي، تفضل العديد من النساء التصاميم المتوازنة والألوان السهلة التنسيق مع الملابس والإكسسوارات. أما في الحفلات والمناسبات الرسمية والعشاءات المسائية، فتضيف الساعة الفاخرة لمسة نهائية مميزة إلى الإطلالة.

يعود جاذبية ساعات شانيل للنساء إلى الجمع بين تاريخ العلامة العريق في الموضة والتصميم المميز والاهتمام العميق بحرفية صناعة الساعات. يجعل تنوع المجموعات والتصاميم هذه الساعات مناسبة لنساء مختلفات، سواء كانت الأولوية للتصميم الكلاسيكي أو الإطلالة العصرية أو الفخامة اللافتة.

عند اختيار ساعة شانيل، من المهم اختيار التصميم الذي يناسب ذوقك وشخصيتك وحجم معصمك وطبيعة المناسبات التي ستستخدمينها فيها. الساعة المناسبة لا تُظهر الوقت فحسب، بل تضيف لمسة من الفخامة والأناقة وتكمل الإطلالة بطريقة مميزة.

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