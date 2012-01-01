ماتيل تطلق دمية باربي تكريمًا لذكرى الفنانة ويتني هيوستن

وكالات /سما/

أطلقت شركة ماتيل العملاقة نسخة تذكارية من دمية باربي احتفالًا بذكرى ميلاد النجمة الأمريكية ويتني هيوستن، في خطوة تضيف إلى سلسلة تكريمات الشركة للنجمات عبر دمى باربي الخاصة.

جاء الإطلاق بمناسبة الذكرى الـ 63 لميلاد ويتني هيوستن، التي يصادف عيد ميلادها في 9 من أغسطس/آب من كل عام. اختارت الشركة هذا التوقيت لتكريم الفنانة التي رحلت عام 2012 عن عمر ناهز 48 عامًا، بعد مسيرة فنية امتدت على مدى أربعة عقود. استلهمت دمية باربي التذكارية إطلالة ويتني هيوستن من أدائها الأيقوني في أغنيتها الشهيرة "I Wanna Dance with Somebody"، حيث جسدت الدمية شعرها المجعد الكثيف ومكياجها المميز الذي ميّز أسلوبها الفني طوال سنوات نجاحها. تعكس هذه التفاصيل الصورة البصرية الحية التي ارتبطت بتلك الأغنية الأسطورية والتي تجسد روح الفنانة وحضورها الطاغي على الساحة الموسيقية العالمية.