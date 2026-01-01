الصندوق الثقافي السعودي يطلق برنامج حوافز الذكاء الاصطناعي للمشاريع

وكالات /سما/

الرياض/سما- أعلن الصندوق الثقافي السعودي عن انطلاق برنامج "حوافز الذكاء الاصطناعي للمشاريع الثقافية" بالتعاون مع وزارة الثقافة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، تزامنًا مع اعتبار السعودية لعام 2026 عام الذكاء الاصطناعي. يُعتبر هذا البرنامج أول مسارات "حوافز نماء" التي تسعى إلى تمكين المشاريع الثقافية من الاستفادة من التقنيات الحديثة وتعزيز قدرتها على النمو والابتكار.

يستهدف البرنامج المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الراغبة في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي أو تطويرها ضمن عملياتها، وتقدم حوافز مالية غير مستردة تصل إلى 500 ألف ريال للمشاريع المؤهلة. يسهم هذا الدعم في تمكين تلك المنشآت من تطوير حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي وتعظيم أثرها الاقتصادي والاجتماعي واستدامتها على المدى الطويل.

يركز البرنامج على ستة مجالات رئيسة شاملة: الإبداع والإنتاج الثقافي، وصون التراث والأصول الثقافية، وإثراء المحتوى والمعرفة، وتعزيز التجارب والمشاركة الثقافية، وإدارة وتشغيل المشاريع الثقافية، بالإضافة إلى الحوكمة والملكية الفكرية. تهدف هذه المجالات إلى تطوير حلول مبتكرة تدعم مختلف أنشطة سلسلة القيمة الثقافية وترسيخ التحول الرقمي في القطاع.

قال ماجد بن عبدالمحسن الحقيل، الرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي: "يعكس إطلاق هذا البرنامج توجهًا إستراتيجيًا نحو تمكين القطاع الثقافي من الاستفادة من التقنيات المتقدمة بوصفها محركًا للابتكار والنمو". وأضاف أن توظيف الذكاء الاصطناعي في المشاريع الثقافية سيسهم في تطوير منتجات وخدمات وتجارب أكثر قيمة، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار وريادة الأعمال.

يأتي إطلاق البرنامج امتدادًا للاتفاقية الثلاثية الموقعة بين وزارة الثقافة والصندوق الثقافي والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهادفة إلى تمكين تبني التقنيات المتقدمة في القطاع الثقافي ودعم الابتكار ورفع الكفاءة التشغيلية والتنافسية. يندرج البرنامج ضمن جهود الصندوق بصفته مركز التميز والتمكين المالي للقطاع الثقافي، وجزءًا من دعمه لاستدامة نمو القطاع وتعظيم أثره في الاقتصاد الإبداعي.

بدأ استقبال الطلبات من المنشآت المهتمة بتطوير حلول تقنية أو ابتكار منتجات وخدمات وتجارب ثقافية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويستمر حتى 29 سبتمبر 2026. يمكن للراغبين الاطلاع على متطلبات وشروط البرنامج من خلال موقع الصندوق الثقافي الرسمي.

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