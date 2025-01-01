بدران: حماس تستعد لخوض الانتخابات ضمن أوسع تحالف وطني وتتمسك باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الدوحة /سما/

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وعضو مكتبها السياسي، ورئيس مكتب العلاقات الوطنية، حسام بدران، اليوم الأربعاء، إن "حماس ستشارك في الانتخابات ضمن أوسع ائتلاف وطني ممكن".



وأضاف بدران، في تصريحات لقناة الأقصى الفضائية، أن "حماس تعمل مع العديد من القوى الفلسطينية على تشكيل كتلة انتخابية تشمل طيفًا واسعًا من الشعب الفلسطيني".



وأوضح: "بدأنا منذ شهر بلقاءات واتصالات مستمرة مع مختلف ألوان الطيف الفلسطيني، على قاعدة الوصول لأكبر كتلة وطنية انتخابية تلتقي على برنامج سياسي متوافق عليه".



وأكد أن حماس "معنية بأن يصل إلى المجلس التشريعي أوسع قاعدة وطنية تؤمن بمبدأ الشراكة في القرار الفلسطيني، ولا تقبل التعايش مع الاحتلال، وتلبي تطلعات الشعب الفلسطيني".



وأشار بدران إلى أن "حماس ترى في الانتخابات فرصة لإجراء تغيير في الحالة الفلسطينية وإنهاء حالة التفرد في القرار الوطني الفلسطيني".



وقال بدران: "نحن نؤمن أن الانتخابات هي الطريق الأمثل والأصوب لترتيب البيت الفلسطيني".



وأضاف: "لن نعطي الفرصة لأي طرف لإعادة هندسة وبرمجة النظام السياسي الوطني الفلسطيني بعيدًا عن القرار الشعبي الفلسطيني وبعيدًا عن حركة حماس".



وشدد على أن "حركة حماس حركة أصيلة ومتجذرة داخل الشعب الفلسطيني، وبالتالي لا يمكن أن يعاد ترتيب البيت الفلسطيني دون حضورها ومشاركتها".



ولفت بدران إلى أن "بعض الفصائل والقوى قد تتوجه إلى القضاء الفلسطيني لمحاولة إيجاد حل يتناسب مع حرية الشعب الفلسطيني في تبني برنامجه السياسي".



وأوضح أن "حماس شكلت لجانًا على أعلى المستويات استعدادًا للمشاركة في الانتخابات، وماكينتها الانتخابية بدأت بالتحرك".



وشدد على أن الحركة "معنية بنجاح الانتخابات ووصول شعبنا إلى صندوق الاقتراع"، مردفًا أنها "ستعمل على تجاوز كل العقبات التي تحاول عرقلة هذا المسار أو تعطيله".



وقال بدران: ةنحن مع عقد الانتخابات الرئاسية والمجلس الوطني، ولن نقبل اختيار أعضاء المجلس الوطني بالتعيين".



ودعا إلى إجراء حوار وطني فلسطيني شامل؛ لتمهيد الطريق للانتخابات ضمن التوافق الوطني.



وفي حديثه عن قطاع غزة، قال بدران، إن "شعبنا في قطاع غزة قدم وضحى أكثر مما يتخيل الناس، وكل الكلمات تبقى قليلة أمام ذلك".



وأضاف بدران: "حاربنا من أجل شعبنا الفلسطيني ومن أجل حقوقه السياسية، وقدمنا تضحيات كوننا جزءًا من شعبنا، وفاوضنا لأجل شعبنا في قطاع غزة ووقف الحرب".



وأكد أن "حماس وافقت على خطة خارطة الطريق المكونة من 15 بندًا، ولم نتأخر بالموافقة على أي أمر يحفظ كرامة شعبنا".



وأشار بدران إلى أن "حماس تناقش طيلة الوقت كل ما يطرح من مختلف الفصائل والشخصيات.....